Regatas conoce sus rivales para las semis del Provincial U-17

AGDA de Goya, Centro Estrada de Bella Vista y General Belgrano de Curuzú Cuatiá serán los rivales de Regatas Corrientes en las semifinales de la Liga Provincial de Clubes, categoría U17, que arrancará este viernes en sede a licitar.

Culminó la fase clasificatoria de la Liga Provincial de Clubes, categoría U17, certamen que es organizado, con marcado éxito, por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC). Por lo que quedaron conformados los dos grupos correspondientes a los cuadrangulares en instancias de semifinales, y de los cuales clasificarán dos equipos de cada uno de ellos al Final Four.



Regatas Corrientes ganador de la zona “D”, integrará el Grupo 1 junto a A.G.D.A. de Goya (1º zona A), Centro Estrada de Bella Vista (2º zona B), y General Belgrano de Curuzú Cuatiá (1º zona C). En tanto en el grupo 2 jugarán Sportiva de Esquina (2° A), Social Antorcha de Saladas (1° B), Comunicaciones de Mercedes (2° C), y San Martín de capital (1° D). La instancia semifinal, que se jugará el 11 y 12 de agosto próximo en sede a licitar, se jugará todos contra todos por suma de puntos, a una rueda en cada grupo, y al finalizar clasifican al Final Four, los ubicados 1° y 2° de cada grupo.



FINAL FOUR



En tanto, del 18 al 20 de agosto, también con sede a licitar, se jugará el Final Four, que clasificará al 1° y 2° al Torneo Regional NEA de Clubes. El campeón será el 1 de Corrientes, y el subcampeón el 2.



REGIONAL VI

En tanto el torneo Regional NEA se jugará entre el 25 al 27 de agosto próximo, con los siguientes grupos:

Grupo 1: 1° Misiones (organiza), 1° Formosa (suplente), 2° Chaco, y 2° Corrientes.

Grupo 2: 1° Chaco (organiza), 1° Corrientes (suplente), 2° Misiones, y 2° Formosa.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes