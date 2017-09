Regatas bajó al líder Juventus

Se jugó anoche en forma completa la 5ª fecha del Torneo Oficial 2017 organizado por la Asocación de Básquetbol de Corrientes, donde Regatas Corrientes le sacó el invicto por puntero Juventus al derrotarlo por 60 a 55. Además hubo triunfos de Hércules, Córdoba y Alvear.

Mientras que en cancha del Club Córdoba, al primer turno, Hércules superó a Unión Arroyito por 76 a 62, y sigue en la pelea por la clasificación directa a las semifinales. En tanto que en el cotejo de fondo, el local Córdoba le ganó un duelo clave a San Martín por 74 a 58. Recordemos que la semana del básquetbol local se completará esta noche con los encuentros del Ascenso entre Pingüinos - Frondizi y Sportivo - El Tala.



Regatas dejó sin invicto a Juventus



En el comienzo del partido fue Regatas quien dominó las acciones, defendiendo bien su tablero y tomando buenos tiros en ataque, para escaparse 5 a 18, promediando el parcial. El local se recuperó con su juego interior dejando el marcador 12 a 18, a segundos del final; terminando el “remero” arriba del primer cuarto por 14 a 20.



En el segundo parcial, el local siguió lastimando en la pintura. Leandro Yardin fue el líder ofensivo (9 puntos en ese lapso), dejando las cosas 25 a 26, a falta de cinco minutos del final. De ahí en más el partido se equilibró y ninguno pudo escaparse en el marcador. En el cierre del primer tiempo, las cosas quedaron en tablas en 30.



El buen andar del “granate” se sintió en el comienzo del tercer cuarto, pasando al frente en el marcador 39 a 32. Regatas por su parte, no pudo encontrar los espacios del primer tiempo, mientras seguía sufriendo en la pintura, para perder el parcial (14-6); quedando el local al frente por 44 a 36, con diez minutos por jugar.



Iniciando el último cuarto, el local mantuvo la ventaja en 47 a 39, pero de ahí en más vino la gran reacción de Regatas. Juan Cruz Rinaldi encendido (18 puntos en el parcial, 4/5 en triples), tomo las riendas del juego, poniendo al “fantasma” nuevamente en juego: 48 a 45 a falta de seis minutos para el final. El propio Rinaldi, junto a Ramírez Acevedo, siguió lastimando la defensa local para que Regatas pase el frente 51 a 52, con tres minutos por jugar. En el cierre, el “remero” estuvo certero desde la línea de libres para quedarse con un triunfazo a domicilio frente al puntero Juventus por 55 a 60.



Síntesis del partido:

Juventus (55): Leandro Zabala 8, Néstor Alegre 2, Sergio Zacarías 12, Rodrigo Romero 2, Mauricio Aguirre Bher 4; Leandro Yardín 20, Andrés Solís 2, Nahuel Soto 5, Gonzalo Benítez 0. DT: Gonzalo Zacarías.

Regatas (60): Gastón Turraca 6, Juan Cruz Rinaldi 25, Jerónimo Ramírez Acevedo 15, Andrés Bodach 6, Franco Zalazar 4; Lautaro Fontán 0, Ramiro Sánchez 2, Gianluca Dondo 0, Fabio Gauto 2. DT: Juan Pablo Mascaró.

Parciales: 14/20, 30/30 (16-10), 44/36 (14-6), y 55-60 (11-24).

Arbitros: Guido Estigarribia y Alejandro Costa.

Cancha: Juventus.

Córdoba venció a San Martín



Por la quinta fecha del Oficial 2017 de Primera División, San Martín no pudo con Córdoba y cayó por 74-58, en el juego que dio continuidad a la agenda la Copa “Jorge Desagastizábal”, organizado por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC). El juvenil Rolando Vallejos con 19 puntos fue el máximo anotador “rojinegro” de la noche, secundado por los trabajos de Axel Méndez (12) y Fabián Elías Saad (11). En el elenco local, Gabriel Cáceres con 21 puntos fue el goleador de la noche, además de Juan Chacón (13) y Manuel Ramírez (10).



El inicio del juego tuvo buenos pasajes de San Martín, que desde la defensa pudo edificar un trámite acorde a sus pretensiones, cerrando con ventaja el primer parcial. Pero en el inicio del segundo cuarto, Córdoba ajustó las marcas, estableció un parcial de 10-0 (22-14) y eso fue clave para lo que restaba del partido. San Martín buscó revertirlo con el perímetro y la efectividad de Vallejos, pero el local puso en cancha a Cáceres que fue sentenciando la noche a fuerza de triples. El segundo tiempo, Córdoba marcó diferencias sustanciales (parcial de 40-28 en los dos últimos cuartos) y eso llevó a un cierre acorde al juego y a los errores que presentó el equipo “rojinegro”.



Síntesis del partido:

Córdoba (74): Mauro Sosa 0, Manuel Ramírez 10, Gustavo López 4, Ignacio Valenzuela 5, Matías Argüello 9; Nicolás Galmarini 7, Gabriel Cáceres 21, Juan Chacón 13, Alan Hope 5, Agustín Oviedo 0, Rafael Martínez 0. DT: Claudio Tofanelli.

San Martín (58): Cristian Pérez 0, Axel Méndez 12, Fabián Elías Saad 11, Rolando Vallejos 19, Mauricio Centurión 6; Nicolás Silva 2, Gonzalo Balbis 1, Conrado Romero 2, Juan Ramírez 3, Augusto D‘Andrea 2. DT: Diego Blanco.

Parciales: 12-14, 34-30, 53-44 y 74-58.

Arbitros: Cristian Margalot y Sergio Navia.

Cancha: Córdoba.



Posiciones:

Primera "A":

Juventus 9 puntos (4-1)

Alvear 9 puntos (4-1)

Hércules 8 puntos (3-2)

Regatas 8 puntos (3-2)

Arroyito 7 puntos (2-3)

Córdoba 7 puntos (2-3)

San Martín 7 puntos (2-3)

1536 Viviendas 5 puntos (0-5)

Primera "B":

Colón 8 puntos (4-0)

Sportivo 5 puntos (2-1)

Pingüinos 4 puntos (1-2)

El Tala 4 puntos (1-2)

Frondizi 3 puntos (0-3)



Como sigue:

Hoy:

Cancha de Sportivo:

21:00 Pingüinos vs Frondizi

22:15 Sportivo vs El Tala

Martes 12 de septiembre:

Cancha de Regatas:

22:15 Regatas vs Córdoba

Miércoles 13 de septiembre:

Cancha de Hércules:

21:00 Arroyito vs Juventus

22:15 Hércules vs Alvear

Cancha de San Martín:

22:15 San Martín vs 1536 Viviendas

Cancha de Sportivo:

22:15 Sportivo vs Colón



