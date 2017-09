Atlético Saladas cerró la semana y confirmó amistosos

En busca de su mejor versión y confirmados sus primeros partidos amistosos, el plantel profesional de Atlético Saladas finalizó su tercera semana de pretemporada rumbo a su cuarta participación en el Torneo Federal (TFB). El próximo fin de semana, tendrá doble acción, primero ante Hindú de Chaco el 15, y el 17 con Regatas Corrientes, ambos en condición de local.

Ayer por la mañana el equipo mayor del Club Atlético Saladas, cerró su tercera semana de pretemporada, rumbo al Torneo Federal 17/18 donde jugará por segundo año la División Mesopotamia de la Conferencia Norte.

Es así, que los dirigidos por Fredy Cano, intensificaron las tareas físicas y tácticas en microciclos de doble turno. El Preparador Físico, Prof. Julio Sosa, se ocupó como siempre de los trabajos en el Gimnasio “El Club”, mientras que, el entrenador principal junto a su asistente Marcelo Cachi, trabajaron nuevas estrategias de juego y buscan seguir potenciando el rendimiento individual de cada jugador, para su aporte al equipo.



Los que trabajaron: Gonzalo Gorostiaga, Juan Cognini, José González, Néstor Serantes, Gonzalo Spikerman, Gabriel Frencia, Edgardo Torné, Germán Frencia, Matías Núñez y Lautaro Thiago Arold (estos dos juveniles), más los valores locales de formativas, Jeremías Fernández, Lucas Mancuello Barrios y Nahuel Cabrera.



Primeros amistosos



Por otra parte, la dirigencia del rojo confirmó que el próximo fin de semana, jugarán los primeros partidos amistosos de preparación, midiéndose ante rivales de categorías superiores como Hindú Club de Resistencia, Chaco, que jugará otra temporada de TNA, y Regatas Corrientes, que se alista para la Liga Nacional (LNB).



El día viernes 15, recibirá al "bólido verde" de la capital chaqueña; mientras que dos días más tarde, domingo 17 de septiembre, hará lo propio ante el "remero", siempre en el estadio “Juan Gabriel Noya” y a las 21.30 horas. También están en carpeta partidos ante General San Martín de Curuzú Cuatiá, uno de sus rivales en la zona del federal.



Néstor Serantes



Un viejo conocido de esta casa, que hiciera sus primeros pasos como jugador de proyección allá por el 2005 siendo juvenil, comentó que en esta tercera semana de trabajos “se siente un poco el cansancio, pero estamos trabajando bien con el equipo y es normal que pasen estas cosas”, “pero al final, será lo que nos mantenga a los largo del torneo”.



Sabiendo lo que es jugar en el "gigante de calle Alvear", el escolta capitalino destacó “la pasión que tiene la gente de Saladas por el básquet, nos vamos a ayudar un montón su apoyo y acompañamiento en la temporada”. Sobre su lugar en el equipo, dijo que el entrenador “siempre tienecharlas individuales con nosotros, y nos manifiesta lo que quiere de cada uno; entonces nos tenemos que brindarnos al máximo por el equipo”.



A sus 29 años y luego de pasar muchos clubes y categorías, Serantes siente que está “en un buen momento”. “El año pasado preferí quedarme cerca de mi casa y me alejé un poco lo que es la alta competencia, pero siempre me mantuve jugando, y estoy con muchas ganas de volver a sentir la exigencia de un federal”.



Gonzalo Gorostiaga



Por su parte, el base bonaerense de 26 años, coincidió con su compañero de mediacancha que la pretemporada es “extremadamente intensa, pero al mismo tiempo súper positiva”. “Seguimos conociéndonos con el grupo, estableciéndonos en la ciudad, cada vez mejor en los departamentos, la parte organizativa fue creciendo día a día, al igual que los trabajos de gimnasio y cancha”.



En tanto a su rol en el equipo, el ex Mitre de Tucumán (TNA) afirmó que jugará “de uno, pero los tres que estamos en el perímetro podemos intercambiar funciones porque tenemos ciertas características similares”. “Juan (Cognini) y yo venimos jugando en la conducción en casi toda nuestra carrera, el Bocha (Serantes) también puede maniobrar la pelota, tenemos tallas similares, así que no habrán problemas”.



Su experiencia por otras categorías le servirá para aportar al grupo, ya que “sentí estar en un buen momento para venir acá, porque me propongo sobre todo, disfrutar el día a día”. Sobre el club, sostuvo que “apuesta a crecer año a año”, “lo vino demostrando y creo tenemos un muy buen equipo, con jugadores en todos los puestos, variantes, versatilidad, así que trataré de aportar a ese conjunto”.



Y al respectó amplió: “tenía referencias, conozco a chicos que pasaron por acá”; “la temporada pasada estuvo Gornatti, que es un jugador representado por el mismo agente, me hablaron muy bien”. “Además estoy acostumbrado a vivir en ciudades no muy grandes como Villa Ángela (Chaco) por ejemplo, y me gusta el ritmo de vida, la amabilidad de la gente, etc.”. “Sin dudas que recibir ese positivismo nos hace muy bien a los jugadores”. Y concluyó diciendo que este periodo de pretemporada es “aprendizaje, absorber bien la parte táctica, los conocimientos del entrenador, entre otros detalles. Es duro pero gratificante a la vez”.



