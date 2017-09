Se abre la 6ª fecha del Oficial 2017

Esta noche con dos partidos se pondrá en marcha la sexta fecha del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes. Los duelos serán Regatas - Córdoba y San Martín - 1536 Viviendas.

Hoy empezará a jugarse la sexta fecha del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Corrientes en Primera división, fecha que se completará mañana y ese mismo día se desarrollará la sexta fecha del ascenso. En la Primera División, donde está en juego la Copa Jorge Desagastizabal durante la primera fase (rueda inicial), hay dos líderes: Juventus y Alvear con 9 puntos cada uno. Luego siguen: Regatas y Hércules con 8, San Martín, Arroyito y Córdoba 7, y Malvinas 1.536 Viviendas 5.



COLÓN INAUGURA SU NUEVO ESTADIO



De acuerdo a lo informado por la Abcc, este jueves a las 20 se procederá a inaugurar las flamantes instalaciones de Colón, ubicadas en Catamarca 530, predio donde en su momento funcionaba el club Obras Sanitarias. Colón, afiliado desde 1963 a la Abcc, tuvo su primera sede en pleno barrio Libertad, tras su fundación en 1961, en calle San Martín 2.079 (entre Uruguay y Brasil). Desde 1998, la entidad deambuló por diferentes predios hasta que en el 2007 se instaló para entrenar en el playón deportivo ubicado en Bolívar 2.345. En ese momento, tras no poder continuar en el lugar, el Gobierno de Corrientes tomó la decisión de cederle el predio ubicado por calle Catamarca y comenzar las obras en el marco del programa de Recuperación de Infraestructura de Entidades Deportivas.



Programa de partidos:

Hoy:

Cancha Regatas:

22:15 Regatas vs Córdoba

Cancha San Martín:

22:15 San Martín vs Malvinas 1.536 Viviendas

Mañana:

Cancha Hércules:

21:00 Arroyito vs Juventus

22:15 Hércules vs Alvear

Cancha Sportivo:

22:15 Sportivo vs Colón

Cancha El Tala:

22:15 El Tala vs Pingüinos



