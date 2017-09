Triunfos de Córdoba y San Martín

En el inicio de la sexta fecha del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, Córdoba superó como visitante a Regatas y San Martín derrotó a 1536 Viviendas. Esta noche seguirá la acción en tres canchas.

Se puso en marcha la sexta fecha del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, donde el último campeón Córdoba logró una gran victoria como visitante en el "José Jorge Contte" ante Regatas Corrientes por 64 a 58. En tanto que en el "Fortín Rojinegro", el local San Martín superó a 1536 Viviendas por 75 a 63. Con este resultado, "Las Mil" descendió a la división de Ascenso para la próxima temporada.



Triunfo clave de Córdoba



Salvo en el inicio en donde Regatas dejó el marcador en 7 a 5, después Córdoba se hizo dueño del score, en un partido sumamente parejo y por momentos errático, para ganar el match por 64 a 58. La paridad de las acciones le dio emotividad al juego, en un encuentro con pocas pinceladas de buen básquet, y en donde el campeón supo controlar el marcador –con un Cáceres gravitante viniendo desde el banco- y el juego en los momentos críticos.



Regatas tuvo ráfagas, con Turraca y Ramírez Acevedo, para que Córdoba no se escape en el marcador, pero siempre corrió de atrás, y eso le quitó claridad y visión en los momentos que pudo hacerse dueño del juego. En el último parcial, Regatas, con una rotación corta, sintió “remar” contra la corriente y eso lo aprovechó al máximo Córdoba, que pese a no estar efectivo -como el “Fantasma”-, la ventaja de los primeros cuartos sirvió para lograr el objetivo.



Síntesis del partido:

Regatas (58): Gastón Turraca 20, Juan Cruz Rinaldi 7, Jerónimo Ramírez Acevedo 16, Andrés Bodach 4, Franco Zalazar 6; Fabio Gauto 5, Lautaro Fontán 0, Ramiro Sánchez 0, Gianluca Dondo 0, Joaquín Marcón 0. DT: Juan Pablo Mascaró.

Córdoba (64): Alan Hope 0, Nicolás Galmarini 10, Mauro Sosa 11, Federico López 6, Matías Arguello 13; Eduardo Chacón 5, Gabriel Cáceres 14, Manuel Ramírez 3, Ignacio Valenzuela 2, Rafael Martínez 0. DT: Agustín Tofanelli.

Parciales: 13/18, 30/33 (17-15), 47/54 (17-21), 58-64 (11-10).

Arbitros: Guido Estigarribia y Carlos Moreyra.

Cancha: Regatas Corrientes.

San Martín venció a Las Mil



Una victoria clave logró San Martín de Corrientes en su estadio, por una nueva fecha del torneo Oficial 2017 que pone en juego la Copa "Jorge Desagastizábal", organizada por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes. Venció por 75-63 al representativo de 1536 Viviendas, con un buen trabajo del experimentado escolta Fabián Elías Saad, dueño de 20 puntos (5 de 7 en triples).



En el primer cuarto pudo solventar su juego y alcanzar paridad el elenco de "Las Mil", quedándose con el parcial por una justado 14-13. Pero la reacción del elenco "rojinegro" llegó desde el segundo cuarto, con la efectividad del perímetro y un trabajo importante en el juego interno. Con goleo repartido, cerró el PT con un parcial de 30-23 (17-9 en el segundo segmento).



Ya en el tercer cuarto, San Martín siguió imponiendo sus sistemas, defendió concentrado y comenzó a hilvanar un triunfo que pudo sostenerse hasta los instantes finales, ante la falta de reacción de un rival que tenía falencias y no encontraba el equilibrio para oponer descontar y revertir el momento. Los dirigidos por Diego Blanco sumaron dos puntos vitales y la próxima semana cerrarán la fase clasificatoria enfrentando a Alvear por la última fecha.



Síntesis del partido:

San Martín (75): Cristian Pérez 6, Axel Méndez 6, Fabián Elías Saad 20, Rolando Vallejos 12 y Mauricio Centurión 8; Ariel Ramírez 8, Nicolás Silva 8, Aguatín Barrios 5 y Conrado Romero 2. DT: Diego Blanco.

1536 Viviendas (63): Ramiro Sánchez Ribes 6, Silvio Ramírez 5, Nicanor Barrios 15, Matías Aranda 8 y Marcelo Silva 15; Pablo Pilotti 7, Ezequiel Gauto 6, Martín Piñeiro 0 y Matías Romero 1. DT: Miguel Graciani.

Parciales: 13-14, 30-23, 54-44 y 75-63.

Arbitros: Leandro Lencina y Juan Acevedo.

Cancha: San Martín.



Como sigue:

Hoy:

Cancha de Hércules:

21:00 Arroyito vs Juventus

22:15 Hércules vs Alvear

Cancha de Sportivo:

22:15 Sportivo vs Colón

Cancha de El Tala:

22:15 El Tala vs Pingüinos



