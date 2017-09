San Martín debuta en el Hexagonal Final del Argentino U-19

El juvenil equipo de San Martín hará su presentación esta noche en el Hexagonal Final del Argentino U-19, cuando enfrente desde las 21:30 hs al local Argentino de Pergamino.

Dirigidos por Gabriel Revidatti, San Martín viene de hacer un buen papel en la instancia de semifinales, clasificando segundo detrás de los anfitriones de San Isidro de San Francisco (Córdoba) y dejando en el camino a Quimsa de Santiago del Estero e Hindú Club de Catamarca.



Los juveniles “rojinegros” que viajaron a Pergamino persiguiendo un nuevo sueño, fueron: Conrado Romero, Cristian Pérez, Ezequiel Barrios Núñez, Guido Sottile, Uriel García Cabré, Agustín Barrios, Lautaro Ayala, Axel Méndez, Rolando Vallejos, Santiago Feldman, Joaquín Romero y Enzo Almeida. Como asistente viajaron el profesor Diego Blanco y el cuerpo técnico se completó el entrenador Joaquín Batalla.



San Martín ocupará la Zona 1 junto a los locales de Argentino y Boca Juniors, mientras que la Zona 2 estará integrada por San Isidro de San Francisco, Ciclista de Paraná y Petrolero Argentino de Plaza Huincul. Los seis participantes del Hexagonal Final estarán divididos en dos zonas. Los dos mejores de cada una avanzarán a semifinales y quienes se impongan en las semis jugarán la final.



Programa de partidos:

1ª Fecha

Hoy:

19:30 Ciclista vs Petrolero Argentino

Acto de Apertura

21:30 Argentino vs San Martín

2ª Fecha

Mañana:

9:30 San Isidro vs Petrolero Argentino

11:30 Boca Juniors vs San Martín

3ª fecha:

Mañana:

19:30 San Isidro vs Ciclista

21:30 Argentino vs Boca Juniors

Semifinales:

Sábado:

18:30 Primero Zona 1 vs Segundo Zona 2

20:30 Primero Zona 2 vs Segundo Zona 1

Final y tercer puesto:

Domingo:

16:00 Tercer y Cuarto puesto

18:00 Primero y Segundo puesto



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes