Se pone en marcha la Liga Provincial de Clubes 2017

Con los juegos A.M.A.D. que recibe a Juventud Unida, ambos de la ciudad de Goya, y Juventus que hace lo propio ante Malvinas 1536 Viviendas, en duelo capitalino, se pone en marcha esta noche, la Liga Provincial Mayores de Clubes 2017/18, certamen que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes, y que otorga al campeón el ascenso al Torneo Federal 2018/19.

Llegó el día tan esperado, desde esta noche, catorce ilusiones ponen primera a lo que será el mega provincial y donde el premio mayor será el ascenso al Federal de la CABB, para la temporada 2018/19. El certamen será inédito en su forma de juego, puesto que contempla una fase de grupos, que se extenderá hasta diciembre, para luego ingresar en un receso, para reanudarse en el mes de febrero, con la disputa de los Play-Off en instancias de Cuartos de Final, que tendrá la modalidad de juego en formato 1-1-1, aclarando que el tercer juego es solo de ser necesario, al igual que en las semifinales y finales.



De esta forma, A.M.A.D., A.G.D.A, Juventud Unida, (Goya), Social Antorcha (Saladas), Atlético Mercedes (Mercedes), Alvear, Malvinas 1536 Viviendas, Córdoba, Hércules, Juventus , Colon (Capital) , Barraca (Paso de los Libres) que vuelve al ruedo, al igual que la ciudad de Esquina luego de varios años de ausencia, a través de Football, y en esta oportunidad se suma el nobel River Plate de Santo Tomé, dándole a la competencia un corte netamente amplio y federalista, y serán los que le darán vida a una competencia que se anuncia será una de las mejores de los últimos años., sobre todo por lo que hay en juego.



Como se juega



La primera fase de grupos, 1 y 2, se jugará todos contra todos por puntos a dos ruedas, clasificando a la 2° Fase, los que finalicen del 1° al 4° puesto en cada grupo. Los que finalicen del 5° al 7° puesto, en cada agrupo, finalizan su participación. Todas las instancias de Play-Off se jugarán al mejor de tres juegos, en llaves pre determinadas: 2° fase Cuartos de Final, 3° fase Semifinales, 4° fase Finales.



Programa 1ª fecha:

Grupo 1:

Hoy:

21:30 hs. Juventus vs. Malvinas 1536 Viviendas / Árbitros: Alejandro Costa y Leandro Lencina

21:30 hs. A.M.A.D. vs. Juventud Unida / Árbitros: Sergio Piazza y Diego Ramírez

Mañana:

21:00 hs. Barraca vs. Atlético Mercedes / Árbitros: Cesar Bajeneta y Maximiliano López

Libre: Córdoba

Grupo 2:

Mañana:

21:00 hs. Social Antorcha vs. Hércules / Árbitros: Néstor Rossi y Sergio Feyen

21:30 hs. A.G.D.A. vs. River Plate / Árbitros: Lisandro Silva y Aldo Báez

Colon vs. Football (Reprogramado)

Libre: Alvear



