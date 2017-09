Regatas organiza una de las semifinales del Provincial U-15

Este sábado arrancará una de las semifinales de la Liga Provincial U15 de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC). Regatas Corrientes organizará el petit torneo en cancha del Club Atlético Pingüinos.

En el estadio “Cora” Ojeda del Club Atlético Pingüinos, comenzará este sábado una de las semifinales de la Liga Provincial U15 de Clubes, que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (FBPC).



El Club de Regatas Corrientes ganó la licitación y estará organizando el petit torneo, que finalizará el domingo con una doble jornada y que clasificará a los dos primeros equipos al Top 4 Final del Provincial.



De la semifinal estarán participando, tras lograr su clasificación en la fase regular, Español de Santa Lucia, Atlético Mercedes, Centro Estrada de Bella Vista y el equipo del club organizador.



FIXTURE

Sábado 16 de septiembre (estadio “Cora” Ojeda):

19:00 hs. Centro Estrada vs. Español

21:00 hs. Regatas Corrientes vs. Atlético Mercedes

Domingo 17 de septiembre (estadio “Cora” Ojeda):

09:30 hs. Español vs. Atlético Mercedes

11:15 hs. Regatas Corrientes vs. Centro Estrada

17:00 hs. Centro Estrada vs. Atlético Mercedes

18:45 hs. Regatas Corrientes vs. Español



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes