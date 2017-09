Triunfos de AMAD y Juventus en el inicio de la Liga Provincial

Se levantó el telón de la Liga Provincial de Clubes 2017, que otorga al campeón un plaza en el Torneo Federal de Básquetbol. Anoche hubo triunfos de Juventus y Amad. Hoy seguirá la acción con tres partidos.

El certamen será inédito en su forma de juego, puesto que contempla una fase de grupos, que se extenderá hasta diciembre, para luego ingresar en un receso, para reanudarse en el mes de febrero, con la disputa de los Play-Off en instancias de Cuartos de Final, que tendrá la modalidad de juego en formato 1-1-1, aclarando que el tercer juego es solo de ser necesario, al igual que en las semifinales y finales.



Por el Grupo 1, en el duelo de equipos de capitalinos, Juventus se hizo fuerte en su "Fortaleza" y superó ampliamente a Malvinas 1536 Viviendas por 86 a 47. En tanto que en el otro cotejo que se jugó anoche, también por el Grupo 1, en el enfrentamiento entre equipos goyanos, Amad superó en su estadio a Juventud Unida por 71 a 63.



Programa 1ª fecha:

Grupo 1:

Juventus 86-47 Malvinas 1536 Viviendas

A.M.A.D. 71-63 Juventud Unida

Hoy:

21:00 hs. Barraca vs. Atlético Mercedes / Árbitros: Cesar Bajeneta y Maximiliano López

Libre: Córdoba

Grupo 2:

Hoy:

21:00 hs. Social Antorcha vs. Hércules / Árbitros: Néstor Rossi y Sergio Feyen

21:30 hs. A.G.D.A. vs. River Plate / Árbitros: Lisandro Silva y Aldo Báez

Colon vs. Football (Reprogramado)

Libre: Alvear



