El Gobierno Provincial inauguró el nuevo estadio del Club Colón

En un emotivo acto anoche quedó inaugurado el flamante estadio sobre calle Catamarca, que demandó una inversión de más de 7 millones de pesos de la provincia. Colombi encabezó el corte de cintas en una jornada histórica para un club que peregrinó más de medio siglo para poder jugar.

El Gobierno provincial, mediante el Programa de Recuperación y Modernización de la Infraestructura Deportiva de la Provincia, por el cual se recuperaron casi la totalidad de los estadios de básquet de la ciudad, hizo realidad anoche el sueño de la dirigencia, jugadores y adherentes del club Colón, al entregarle el recuperado ex estadio de Obras Sanitarias, moderno, con piso de parqué y con las mejores instalaciones sanitarias y vestuarios, de esa manera es un premio a su presidente Mario Castellanos, especialmente al periodista José Cazorla Fábrega miembro eterno de la Comisión, que aun en los momentos de mayor adversidad y cuando el club deambulaba por distintos predios de la ciudad, hizo un gran esfuerzo por sostenerlo institucionalmente, no logró torneos de primera división, pero fue un gran animador de los campeonatos de la Asociación de Básquet, y seguramente desde algún lugar, los emblemáticos ex basquetbolistas el "Flaco" Andolfi y el "Ñato" Báez, estarán disfrutando, junto a todos aquellos que hoy viven esta hermosa realidad, que abre otro tiempo para este tradicional club correntino, que estamos seguros seguirá siendo un escenario donde se formarán deportistas y buenas personas y en el que se ayudará gracias al deporte a que la juventud se aleje de las adicciones.



Con una inversión de más de 7 millones de pesos, el Gobierno provincial inauguró el nuevo estadio del club Deportivo Colón, ubicado en calle Catamarca 530 (ex Obras Sanitarias) en la ciudad Capital. De esta manera se cristaliza un viejo anhelo de la tradicional entidad que milita en la Asociación de Básquetbol de Corrientes, cumpliendo el Gobierno provincial con el compromiso asumido, como ya lo hiciera con otras tantas instituciones deportivas a lo largo y a lo ancho de la provincia.



Las obras consistieron en cancha reglamentaria de parqué para competencias nacionales, cerramiento, cobertura, vestuarios, oficinas, sanitarios, tribunas, jirafas, tableros, iluminación y un playón para actividades recreativas y sociales. Cabe mencionarse que el Gobierno de Corrientes recuperó el terreno que estaba en manos privadas, en la sede ubicada en Catamarca al 500 y lo cedió en comodato de uso al Deportivo Colón, afiliado desde 1963 a la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes, tuvo su primera sede en pleno barrio Libertad, tras su fundación en 1961, en calle San Martín 2.079 (entre Uruguay y Brasil).



Desde 1998, la entidad deambuló por diferentes predios hasta que en 2007 se instaló para entrenar en el playón deportivo ubicado en Bolívar 2.345. En ese momento, tras un nuevo desalojo el gobernador Ricardo Colombi tomó la decisión de ceder el predio ubicado por calle Catamarca donde hoy se hace realidad el sueño de la casa propia.



EL ACTO



Ni bien arribó al predio ubicado sobre calle Catamarca, el gobernador Ricardo Colombi realizó el tradicional corte de cintas y se dio inicio al acto, en donde estuvo acompañado por el vicegobernador, Gustavo Canteros, ministros, secretarios y subsecretarios del Gabinete provincial, el diputado nacional, Gustavo Valdés, legisladores provinciales, concejales, el presidente del club Colón, Mario Castellanos; el titular de la Asociación de Básquetbol de Corrientes, Guillermo Gómez; dirigentes de la entidad anfitriona y de clubes capitalinos y del Interior, invitados especiales y público en general.



Prosiguió el acto con la entonación del Himno Nacional Argentino ejecutado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes, tras lo cual fue el momento de la invocación religiosa y bendición de las instalaciones por parte del cura párroco, Martín María. Al dirigirse a los presentes, el mandatario provincial dio cuenta inicialmente, de manera emotiva, que "en este tipo de actos siempre vengo a hablar más como dirigente deportivo, que como Gobernador, ya que me trae a la memoria el recuerdo de mi padre, que trabajó por su club, siempre acompañó y apoyó a jugadores de fútbol y de básquet, y se murió llevando a uno ellos a su casa, ya que eran como sus hijos; por eso, cómo no emocionarme con su recuerdo".



Continuando con su alocución, Colombi expresó su reconocimiento hacia los dirigentes deportivos, resaltando que "sé del esfuerzo de estos hombres y mujeres que están al frente de una entidad social y deportiva en beneficio de la comunidad, dirigentes comprometidos para que estos niños crezcan con mente y cuerpo sanos para el futuro de la provincia". "Esperemos que hoy el club Colón, que hoy cuenta con casa propia, siga creciendo como institución, participando de distintos torneos: provinciales, regionales y nacionales, y haga crecer su semillero", añadió el mismo.



En tanto, el presidente de Colón, Mario Castellanos, con toda la emoción encima agradeció a quienes hicieron posible cristalizar este sueño y en especial al "gobernador Ricardo Colombi, que tomó la decisión de apoyarnos y hacer realidad el anhelo de un club humilde de barrio como el nuestro". A su turno, el titular de la ABCC, Guillermo Gómez manifestó que "la gran familia del básquetbol de Corrientes siente alegría y emoción por esta nueva casa con la que cuenta club Colón, que en todos estos años peregrinó para poder jugar, nunca bajó los brazos y llegó el momento del reconocimiento".



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes