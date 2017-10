Monje: "Fuimos superiores al rival en todo momento"

El mediocampista Nicolás Monje habló luego de empatar 1 a 1 en el clásico frente a Chaco For Ever. “No estamos teniendo la cuota de suerte necesaria: atacamos todo el partido y nos hacen un gol de contra y de rebote”, manifestó tratando de buscarle una explicación al triunfo que no pudieron sellar.

“Tengo una amargura terrible”, resumió el mediocampista de Deportivo Mandiyú Nicolás Monje, como no pudiendo entender el triunfo que se les terminó escapando en su visita a Chaco For Ever, ayer en cumplimiento de la quinta fecha de la Zona 4 del torneo Federal "A". “Estamos tristes, no podemos tener otro sentimiento”, subrayó una vez terminado el juego disputado en el estadio Juan Alberto García, en la quinta presentación sin victorias para el elenco correntino.



Monje destacó que “no estamos teniendo la cuota de suerte necesaria: atacamos todo el partido y nos hacen un gol de contra y de rebote”, se lamentó tras el 1 a 1. Realizando una evaluación del clásico, el mediocampista destacó que “fuimos superiores al rival en todo momento. Creamos muchas situaciones de gol y ellos prácticamente no llegaron nunca y, sin embargo, nos quedamos con las manos vacías”.



Muy golpeado por la igualdad, con un semblante propio de una derrota pese al reparto de puntos, Monje continuó con su lamento: “Era un partido para llevarnos los tres puntos a Corrientes. Teníamos que haberlo definido antes”, explicó. “Quedó demostrado que hicimos pata ancha, salimos a jugar de igual a igual en una cancha difícil, en un clásico, marcamos diferencia en el juego, pero no pudimos ganar”.



“El de arriba no nos está ayudando, estamos salados”, agregó el futbolista llegado de Ben Hur de Rafaela. “Tenemos que dar vuelta la página y revertir esta situación”, remarcó, algo preocupado por la baja cosecha de puntos hasta aquí. Para terminar, volvió a insistir con el paso cambiado del Albo: “No lo definimos antes. Ellos llegaron con un pelotazo y otra vez la misma historia: le pegan al arco, hay un rebote y nos convierten”, en alusión a los goles que viene recibiendo últimamente el conjunto "algodonero".



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes