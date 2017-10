Mazzon: "El planteo de For Ever fue de un equipo con miedo"

El arquero del "albo" después del empate en Resistencia afirmó: "El planteo de For Ever fue de un equipo con miedo". A su vez, el orientador táctico chaqueño dijo: "Hace rato no veía un equipo que juegue tan bien".

Después del empate en el clásico litoraleño en el Federal A entre Chaco For Ever y Mandiyú, el golero del "albo" realizó declaraciones, no sólo del momento que atraviesa Mandiyú, sino que se ocupó del técnico de For Ever, Miguel Ángel Fullana. "Fullana hizo un planteo de equipo con miedo. For Ever es un club grande que merece algo más, no sé hasta cuándo le van a tener paciencia. Yo sé como trabaja, lo tuve; se cree Sampaoli".



El arquero continuó cargando contra el DT y contó de su salida de la entidad "albinegra". "El llego al club y me limpió, sin decirme nada me puso de tercer arquero y me tuve que ir. Se da de gran entrenador, no ganó nunca un título y apenas dirigió la Cuarta de Newells. Ellos necesitan puntos para salir de la misma situación en la que estamos nosotros pero te hace un planteo de equipo chico y no arriesga nada".



Luego, Mazzón si se metió en el análisis profundo del rendimiento del equipo correntino y sacó sus conclusiones del empate. "Nos vamos (por el domingo) enojados porque teníamos que llevarnos los tres puntos y sumamos uno, pero en el fútbol hay que hacer los goles. Tuvimos para liquidar el partido y no lo supimos hacer, ellos se encontraron con un gol que se desvió en un compañero, pero vamos por buen camino".



Pensando en lo que se viene para Mandiyú en el campeonato, el arquero comentó lo que se debe corregir para salir de los puestos de abajo de la tabla y se lamentó por los puntos que vienen dejando en el camino. "Tenemos cosas que corregir como cualquier equipo pero la verdad es que no estamos ligando. Los puntos que se nos escaparon en estos dos partidos fueron por desvíos en compañeros y después nos cuesta terminar de definir nuestras situaciones".



El punto de vista del técnico de Chaco For Ever



Miguel Fullana analizó el partido entre Chaco For Ever y Mandiyú que terminó con igualdad en uno por el Torneo Federal A. "Ellos nos presionaron arriba, por momentos pudimos salir y por momentos no. Tuvimos muchos problemas en el primer tiempo y Mandiyú tuvo diez minutos donde pudieron convertir el gol".



"Mandiyú es un equipo que juega bien pero le falta concretar todo lo que genera, así ya le pasó el partido anterior con Patria. Hay actitud en ellos, pero nosotros con un jugador menos tuvimos situaciones también y contrarrestamos el hombre de más del rival. Hace mucho no veía un equipo que jugué bien como ellos, pero se cansaron en el segundo tiempo y se quedaron con cinco hombres atrás y nos complicaron con eso".



Continuando con el análisis, dijo: "No fue un gran primer tiempo el nuestro, quedamos largos en todas las líneas y los jugadores alternaron entre buenas y malas. Ellos jugaron bien, nos metieron gente arriba y es lo que nosotros intentamos y debemos hacer también. No supimos jugar en corto y eso nos complicó. No lo pudimos resolver".



