Lipton busca llegar a la cima del Torneo Oficial

Desde las 16 hs recibirá la visita de Juventud Naciente de San Luis del Palmar con la idea fija de sumar de a tres para darle alcance al líder Curupay, que juega el miércoles venidero igual que los escoltas Deportivo Mandiyú y Boca Unidos.

Esta tarde se iniciará la 21ª fecha, anteúltima, de la Primera división A “Escribano Armando D’Ambrosio”, que organiza la Liga Correntina de Fútbol y Lipton juega la chance de alcanzar la línea del puntero absoluto Curupay, cuando recibe en su cancha a Juventud Naciente de San Luis del Palmar.



Indudablemente Lipton se presenta como gran candidato a sumar de a tres hoy, porque está cumpliendo una excelente campaña. Claro que no se debe confiar demasiado porque los sanluiseños querrán dar el golpe frenando el envión ganador del equipo de la calle Alberdi. También esta tarde habrá encuentros de la 21ª fecha del torneo de la divisional B con implicancia para la clasificación al cuadrangular final. Torino se medirá con Villa Raquel; Alvear con Rivadavia y Talleres se medirá con Santa Catalina.



Programa de partidos:

Sábado 14:

Cancha de Alvear:

14:00 1ª B Torino vs. Villa Raquel

16:00 1ª B Alvear vs. Rivadavia

Cancha de Lipton:

14:00 1ª B Talleres vs. Santa Catalina

16:00 1ª A Lipton vs. Juventud Naciente

Lunes 16 de octubre:

Cancha de Alvear:

14:00 1ª B Quilmes vs. San Marcos

16:00 1ª B Soberanía vs. San Jorge

Miércoles 18:

Cancha de Huracán:

16:00 1ª A Deportivo Mandiyú vs. Libertad

Cancha de Libertad:

14:00 1ª : Boca Unidos vs. Huracán

16:00 1ª A Curupay vs. Sportivo

Cancha de Lipton:

14:00 1ª C Barrio Quilmes vs. Dr. Montaña (Desempate por el sexto puesto)

16:00 1ª B Rivadavia vs. Villa Raquel



Posiciones



Jugada la 20ª fecha del torneo de primera A “Escribano Armando D’Ambrosio”, la tabla de posiciones es encabezada por Curupay con 39 puntos y luego se ubican Boca Unidos con 38, igual que Deportivo Mandiyú y Ferroviario; Lipton 36, Mburucuyá 31, Huracán 24, Sportivo Corrientes 20, Cambá Cuá 18, Juventud Naciente 17 y Libertad 14.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes