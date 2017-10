Suárez: “No podemos salir de esta mala racha”

El técnico de Mandiyú adujo a una mala racha esta derrota frente a Guaraní Antonio Franco. Por otra parte, habló de las fallas en la definición y lo que se viene Salta.

Se puede hablar de mala racha, pero al mismo tiempo hay que reconocer que el equipo juega un partido bien y el siguiente mal. Y eso es lo que viene sucediendo con Mandiyú hasta aquí en el torneo. Si hacemos un balance de lo que fue el equipo en estas seis fechas, podemos decir que tuvo un buen debut ante Crucero del Norte, jugando con mucha intensidad pero con pocas ideas. A la fecha siguiente, ante San Jorge, no jugó bien, casi milagrosamente consiguió el empate.

Después vino Juventud Antoniana, bien el primer tiempo, lo ganaba y estaba con dos hombres más en cancha, se quedó en la segunda parte y los salteño lo empataron. Tras cartón llegó Sportivo Patria, que se llevó más de lo que vino a buscar. Luego había que jugar el clásico ante For Ever en Resistencia, para entonces Pablo metió mano en el equipo y éste jugó su mejor partido, no ganó por esas cosas que tiene el fútbol.



Entonces que se podía esperar para ayer, que Mandiyú salga a “comerse vivo” a Guaraní Antonio Franco, que ratifique todo lo bueno que había mostrado y se quede con la victoria ante un rival que venía en caída libre: cinco jugado, cinco perdido. Pero no pudo ser, Mandiyú perdió. Pablo aduce a la mala racha y a otras cosas más la razón de este presente.



“Estamos atravesando una mala racha que en algún momento se va a cortar. Yo creo en mis jugadores, sé que ellos pueden revertir este momento, lo demostraron por cómo jugaron ante For Ever donde no se ganó, pero lo merecimos. Hoy no jugamos todo lo bien que lo hicimos en aquel partido, pero es muy difícil encontrar un equipo que te juegue dos partidos iguales. Nosotros no lo tuvimos a Germán (Mayenfisch) y él nos da otro juego, puse a Benítez, un jugador con otras características que cumplió con lo que le pedí. Estamos fallando en la definición, sobre eso tenemos que seguir trabajando, no puede ser que desperdiciemos las situaciones claras que tenemos”, dijo Pablo contestando distintas preguntas.



También el técnico dijo sentirse con fuerza como para revertir esta situación. “Trabajando de la manera que lo venimos haciendo vamos a terminar consiguiendo los resultados que hoy no se dan. Yo me siento capaz y confío plenamente en este grupo de jugadores. Esto no es más que una mala racha, ya se va a cortar”. Por último, Pablo habló del partido que se viene, el jueves ante Gimnasia y Tiro en Salta. “Vamos a ir a jugar de la misma manera que lo hacemos siempre, con la idea de ganar. Para ese partido ya podré contar con Germán (Mayenfisch) a quien hoy decidí preservarlo para que llegue bien a ese encuentro”.





