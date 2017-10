Soberanía ascendió a la Primera "A"

El equipo de Andrés Fernández consiguió el punto que necesitaba y ascendió a la Primera "A" de la Liga Correntina de Fútbol. Ayer empató 2 a 2 con San Jorge en cancha de Alvear, fue uno de los partidos que completó la anteúltima fecha de la divisional "B".

Necesitaba un punto y lo consiguió. Soberanía igualó con San Jorge 2 a 2 y logró el segundo ascenso a la Primera A del fútbol correntino. El elenco que pertenece al barrio Ponce sigue su crecimiento deportivo. En dos años como institución afiliada a la Liga Correntina de Fútbol, logró dos ascensos. El año anterior de la divisional C a la B y en esta temporada del mapa de la B a la Primera A liguista.



Ascenso vertiginoso de este Soberanía que ya tiene en su rico historial una participación en el Torneo Federal C del Consejo Federal, ahora quiere repetir en la temporada que viene y ya se postuló para ocupar una de las plazas de la Liga Correntina de Fútbol. Andrés Fernández es el técnico del nobel Soberanía y explicó la alegría del salto de categoría. "Se nos dio de nuevo", y enseguida nomás contextualizó su concepto: "Venimos trabajando desde diciembre, primero para jugar el Federal C y después ya apuntamos al torneo local de ascenso" y sostiene que "la mayoría de los jugadores no se tomó descanso después de lo que fue la eliminación del equipo en Goya y nos trazamos como objetivo pelear por los ascensos a la Primera A".



"El certamen del ascenso es muy difícil, es un torneo durísimo con equipos que están bien armados y otros que representan mucho en el medio local y siempre se hace difícil". Sobre el secreto de este equipo argumenta que "hay un buen plantel con jugadores que tienen experiencia y eso ayuda mucho, tuvimos altibajos como todos en la competencia, pero con el trabajo a conciencia en la semana nos encaminamos todos al objetivo".



"Voy a seguir en el club", dice Andrés, uno de los entrenadores más jóvenes del medio, haciendo sus primeras armas como entrenador en el medio local y sobre lo que va a venir asevera que "estamos viendo la posibilidad de volver a disputar el Federal, después habrá que analizar los tiempos, para encarar la preparación y en caso de no poder jugar, la idea es comenzar con los trabajos de pretemporada en los primeros días de enero porque el objetivo que vamos a perseguir es pelear los puestos de arriba, tarea que no será nada sencilla por la calidad de clubes que militan en Primera, Boca Unidos, Mandiyú, Ferroviario, Curupay, Lipton entre otros".



EL EQUIPO DEL ASCENSO



Soberanía igualó 2 a 2 con San Jorge y los once que salieron al terreno de juego de Alvear fueron los siguientes: Alejandro Vallejos en el arco. En la línea de fondo con Adolfo Valdovinos, José Gómez, Hugo Herrera y David Váldez. En la mitad de la cancha fue territorio para Mauricio Barrios, Sebastián González, Daniel Ojeda y Sergio Acosta y los delanteros Darío Echeverría y Darío Molina.



GOLEÓ QUILMES

En el cotejo preliminar en cancha de Alvear, Quilmes goleó 4 a 1 a San Marcos en partido correspondiente a la fecha 21 de la Primera B liguista.

Fuente: Diario El Libertador



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes