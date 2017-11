Curupay venció a Mandiyú y es finalista del Oficial

El defensor del título, Curupay, no dejó dudas en la semifinal ante Mandiyú, al que venció 3-0 con goles de Antonio Báez (dos) y César Molina. Así, se repetirá la final de la temporada pasada contra Boca Unidos, que eliminó a Ferro en la otra llave.

Eu­ru­pay de­mos­tró ayer que no es ca­sua­li­dad su pre­sen­cia en los úl­ti­mos años en las ins­tan­cias de­fi­ni­to­rias. El cam­pe­ón vi­gen­te de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol go­leó 3-­0 a Man­di­yú y se ins­ta­ló nue­va­men­te en la fi­nal del tor­neo Ofi­cial de Pri­me­ra A “Es­cri­ba­no Ar­man­do D’Am­bros­sio”. Aho­ra, el úl­ti­mo es­co­llo se­rá Bo­ca Uni­dos, “ver­du­go” el miér­co­les de Fe­rro­via­rio (1-­0), con lo cual se re­e­di­ta­rá la fi­nal de la tem­po­ra­da pa­sa­da en la que se con­sa­gró el “ma­de­re­ro”.



In­clu­so, aun­que has­ta el cie­rre de es­ta edi­ción no ha­bía con­fir­ma­cio­nes al res­pec­to, es pro­ba­ble que se re­pi­ta el es­ce­na­rio del jue­go de­ci­si­vo. Por­que tras­cen­dió que po­drí­an ju­gar el miér­co­les ve­ni­de­ro en la can­cha prin­ci­pal de Bo­ca Uni­dos. An­to­nio Bá­ez, quien vie­ne en ra­cha, ano­tó el pri­me­ro y el ter­ce­ro de Cu­ru­pay, que com­ple­tó la cuen­ta con la con­quis­ta de Cé­sar Mo­li­na, ca­sual­men­te ex de­lan­te­ro del “al­bo”.



No obs­tan­te, la fi­gu­ra del en­cuen­tro fue Mar­cos Gi­mé­nez (tu­vo un pa­so por las in­fe­rio­res de Ri­ver Pla­te), de in­can­sa­ble des­plie­gue y so­bra­do cri­te­rio con el ba­lón en sus pies. Man­di­yú, que ha­bía ba­ja­do a Héc­tor Mo­ra­les del plan­tel del Fe­de­ral A pa­ra re­for­zar su for­ma­ción, no pu­do im­po­ner do­mi­nio en las ac­cio­nes y ter­mi­nó des­pi­dién­do­se del tor­neo con la ca­be­za ga­cha. Men­ción es­pe­cial me­re­ce Do­min­go Cen­tu­rión, el hoy en­tre­na­dor de Cu­ru­pay, que se­rá par­ti­do de la fi­nal por ter­cer año con­se­cu­ti­vo, pues ob­tu­vo el tí­tu­lo con el “ma­de­re­ro” en 2016 y en 2015, por en­ton­ces al fren­te de Man­di­yú, re­sul­tó sub­cam­pe­ón al ca­er en la de­fi­ni­ción con aquel Hu­ra­cán di­ri­gi­do por Pa­blo Suá­rez.



El que pri­me­ro in­quie­tó, lle­gan­do al cuar­to mi­nu­to de jue­go, fue Man­di­yú con un ti­ro li­bre de Sau­ce­do que sa­lió ape­nas an­cho so­bre la de­re­cha. Pe­ro a los 13’ ya gol­pe­a­ría Cu­ru­pay. Mo­li­na es­ca­pó pa­ra que­dar ma­no a ma­no con Ruiz Dí­az, que ta­pó la de­fi­ni­ción del “Cha­ca­re­ro”. Sin em­bar­go, el re­bo­te lar­go le que­dó a Gi­mé­nez, quien en­vió el pre­ci­so cen­tro al se­gun­do pa­lo pa­ra que “Tony” Bá­ez se ar­que­a­ra per­fec­to y co­lo­ca­ra con gol­pe de ca­be­za en el án­gu­lo opues­to al ar­que­ro.



In­ten­tó re­ac­cio­nar el “al­bo” al ma­za­zo con otro ti­ro li­bre de Sau­ce­do, que es­ta vez des­de el bor­de del área exi­gió la res­pues­ta de Ló­pez al cór­ner. De to­dos mo­dos, Gi­mé­nez se con­ver­ti­ría en una “pe­sa­di­lla” pa­ra Man­di­yú en la pri­me­ra mi­tad y a los 24’ es­tu­vo a pun­to de au­men­tar, pe­ro su gol fue in­va­li­da­do por el ár­bi­tro Gon­zá­lez, quien in­ter­pre­tó que se la lle­vó con la ma­no tras pro­fun­do pa­se de Fran­co, otro de so­bre­sa­lien­te la­bor.



Lo de Man­di­yú ca­si siem­pre es­tu­vo su­je­to a la pe­lo­ta pa­ra­da. Co­mo el ti­ro li­bre ce­rra­do con zur­da de Flei­ta Mié­res que por po­co no lle­gó a co­nec­tar Mar­tí­nez en el co­ra­zón del áre­a. Iban 37’ cuan­do lle­gó por jue­go aso­cia­do. Fue Mo­ra­les el que “pi­vo­te­ó” dos ve­ces com­bi­nan­do con La­nuz­zi pri­me­ro y ha­bi­li­tan­do a Flei­ta Mié­res des­pués pe­ro el re­ma­te de ai­re del Nº10 den­tro del área se per­dió de­ma­sia­do arri­ba. An­tes de ir al des­can­so, Cu­ru­pay pu­do au­men­tar cuan­do se fil­tró una vez más por de­re­cha Gi­mé­nez y tras elu­dir a un ri­val sa­có el re­ma­te ra­san­te que dio en el pos­te y sa­lió.



Ya en el com­ple­men­to, em­pe­zó a li­qui­dar la his­to­ria el “ma­de­re­ro” por­que a los 6 mi­nu­tos, Ale­gre Gon­zá­lez se la lle­vó an­te La­nuz­zi, en­tre­gó el pa­se lar­go pa­ra la es­ca­la­da de Gi­mé­nez, quien en se­gun­da ins­tan­cia pu­do en­viar el cen­tro que ca­pi­ta­li­zó Mo­li­na con ca­be­za­zo. Con el 0-­2, Man­di­yú in­ten­tó ade­lan­tar lí­ne­as pa­ra bus­car el des­cuen­to y a los 14’ por po­co no lo lo­gra. Ro­lón Se­go­via no la dio por per­di­da en el área ri­val y me­tió el cen­tro atrás pa­ra la lle­ga­da de La­nuz­zi, quien re­ma­tó muy cer­ca del án­gu­lo.



Has­ta que el gol­pe de gra­cia lle­gó a los 20’ cuan­do Fran­co asis­tió en cor­ta­da pa­ra que An­to­nio Bá­ez apa­rez­ca li­bre por iz­quier­da y an­tes que pue­da achi­car Ruiz Dí­az el de­lan­te­ro “ma­de­re­ro” cru­zó con fuer­za el zur­da­zo a me­dia al­tu­ra. Ina­pe­la­ble. Frus­tra­do Man­di­yú, de­jó es­ca­par al­gu­na pier­na fuer­te o ju­ga­da brus­ca, so­bre to­do cuan­do es­ta­ba Gi­mé­nez en el me­dio de la ac­ción. El mar­ca­dor ya fue inal­te­ra­ble más allá de un par de in­cur­sio­nes del in­gre­sa­do Que­ve­do que cru­za­ron to­do el an­cho del ar­co sin que pu­die­ran em­pu­jar­la. Al ca­bo, Cu­ru­pay sa­có a re­lu­cir el tra­je de cam­pe­ón y aho­ra bus­ca re­pe­tir an­te Bo­ca Uni­dos.



Síntesis del partido:

Curupay (3): Daniel López; Fabián Flores, Johan Báez, Gerardo Amarilla (cap) y Jorge Alegre González; Marcos Giménez, Edgar Franco, Leandro Centurión y Cristián Medina; César Molina y Antonio Báez. DT: Domingo Centurión

Mandiyu (0): Brian Ruiz Díaz; Matías Gómez, Juan Carlos Martínez, Héctor Moreyra (cap) y Miguel Costadoni; Carlos Rolón Segovia, Gonzalo Saucedo y Rodrigo Lannuzzi; Alexis Fleitas; Héctor Morales y Diego Monzón. DT: Pedro Miguel Romero.

Goles: 13' y 65' Antonio Báez (C) y 50' Cesar Molina (C).

Cambios: 54' Dario Ramírez por Centurión (C); 55' Juan Javier Romero por Fleitas (M); 63' Ariel Romero por Saucedo (M); 65' Alberto Quevedo por Lannuzzi (M); 65' Emanuel Zalazar por A. Báez (C); 79' Nicolás Segovia por Molina (C).

Árbitro: Miguel González.

Cancha: Libertad.



