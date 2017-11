Suárez: "Se volvieron a cometer errores y los pagamos caro"

Un duro revés sufrió Mandiyú ayer ante Sportivo Patria y su técnico Pablo Suárez hizo una profunda autocrítica sobre lo actuado. Sabe que rápidamente deben cambiar el ánimo para afrontar el clásico.

Existieron derrotas anteriores, como la del pasado miércoles en Salta ante Juventud Antoniana, que pareciera que no golpearon tanto como esta que se sufrió ayer frente a Sportivo Patria, dentro del “mundo Mandiyú” (entiéndase jugadores, cuerpo técnico y dirigentes). Pablo Suárez fue uno de los últimos en dejar el vestuario y con la amabilidad que lo caracteriza se acercó a hablar con los periodistas correntinos que estábamos presentes. Su primera manifestación fue: “Peor no se podía jugar, teníamos planificado jugar el partido de una manera y lo terminaron haciendo de otra. Sobre ello fue que estuvimos hablando todo este tiempo. Se volvieron a cometer muchos errores y siempre los pagamos caro. Pero hoy realmente el equipo jugó mal”.



El técnico correntino volvió a recordar que “el primer gol nos hacen de una pelota parada, tal como sucedió el otro día frente a Juventud Antoniana. Son distracciones que las cometemos seguido, porque no son solo estas dos, ya antes nos habían convertido por descuidos nuestros. Está claro que debemos seguir trabajando en ello, no alcanza con lo que venimos haciendo, alguna vez ello se corregirá”.



A Pablo le consultamos sobre la cantidad de cambios que realizó para jugar este partido y así nos respondió: “Estaba obligado a hacerlo, porque tengo jugadores lesionados y otros que sienten mucho esta seguidilla de partidos. Ahora tengo que esperar y ver cómo están para el partido con For Ever, ya no es solamente trabajar en lo táctico o en lo psicológico, sino también ir regulando para tratar de llegar lo mejor posible al partido siguiente. A mí, como a nadie me duele esta derrota, porque sé lo que es Mandiyú, pero soy un convencido que vamos a salir de esta situación, que lo de hoy sólo fue un mal partido, ya lo tuvimos antes del clásico, y después fuimos y jugamos bien. Creo que la historia se puede repetir”.



