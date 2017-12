Schweizer destacó el perfil y el estilo de juego de Carlos Mayor

El presidente de Boca Unidos, Alfredo Schweizer, mantuvo una extensa charla con el entrenador Carlos Mayor. Enfocaron varias cuestiones, como la delicada situación en que se encuentra el equipo, hoy en la zona de descenso, y también de los refuerzos para la parte final del torneo.

En Bo­ca Uni­dos los má­xi­mos di­ri­gen­tes del club, una vez acor­da­da la in­cor­po­ra­ción de Car­los Ma­yor pa­ra asu­mir la con­duc­ción téc­ni­ca del plan­tel pro­fe­sio­nal de fút­bol, aho­ra y de acuer­do a lo con­ver­sa­do con el fla­man­te en­tre­na­dor, cum­plen ges­tio­nes pa­ra in­cor­po­rar los dos re­fuer­zos que per­mi­ten el re­gla­men­to pa­ra afron­tar la se­gun­da y de­ci­si­va par­te de la Pri­me­ra "B" Na­cio­nal.



La pre­o­cu­pa­ción se jus­ti­fi­ca en que exis­te el ca­so de fi­na­li­zar hoy el cam­pe­o­na­to (es­tá en re­ce­so has­ta el 3 de fe­bre­ro y Bo­ca Uni­dos con 11 par­ti­dos por ju­gar). El pre­si­den­te de la ins­ti­tu­ción co­rren­ti­na di­jo ayer que ha­bla­ron de­te­ni­da­men­te con Car­los Ma­yor so­bre di­fe­ren­tes cues­tio­nes y es­pe­cial­men­te so­bre las dos in­cor­po­ra­cio­nes.



“Hay dos prio­ri­da­des. Uno es un mar­ca­dor cen­tral zur­do y el otro un de­lan­te­ro que se­pa de­sen­vol­ver­se por am­bos la­dos y co­mo ter­ce­ra al­ter­na­ti­va, un me­dio­cam­pis­ta ofen­si­vo, en lo po­si­ble que ma­ne­je la pe­lo­ta con el pie iz­quier­do. En ba­se a eso es­ta­mos vien­do las po­si­bi­li­da­des, pe­ro no es sen­ci­llo por­que los que es­tán ju­gan­do en la B Na­cio­nal sus clu­bes no se van a des­pren­der”, ad­vir­tió Al­fre­do Schwei­zer, ti­tu­lar del club de la ri­be­ra co­rren­ti­na.



So­bre el par­ti­cu­lar sos­tu­vo que la idea es tra­er “ju­ga­do­res que es­tén rit­mo de com­pe­ten­cia que es­té ju­gan­do. No po­dés tra­er­lo y tres me­ses por­que son po­cos los que tam­po­co los de­lan­te­ros que jue­gan en el Fe­de­ral A es­tán dis­po­ni­bles, “sus clu­bes es­tán pe­le­an­do por el as­cen­so y en­tra­ron en la eta­pa de­ci­si­va. La úni­ca ma­ne­ra de po­der su­mar a al­gu­no de ellos es que ten­gan al­gu­na cláu­su­la es­pe­cial de res­ci­sión de con­tra­to. Des­pués, la otra po­si­bi­li­dad es con­vo­car a al­gún de­lan­te­ro que hoy por hoy no ten­ga lu­gar o ha­ya te­ni­do po­cos mi­nu­tos en can­cha en la Sú­per Li­ga de pri­me­ra. Tam­po­co en es­te ca­so las ges­tio­nes son sen­ci­llas. No obs­tan­te va­mos a ha­cer lo po­si­ble pa­ra su­mar los re­fuer­zos”.



En diá­lo­go con El De­por­ti­vo de FM La Red, Schwei­zer co­men­tó que an­te­rior­men­te ya ha­bía te­ni­do con­ver­sa­cio­nes con el nue­vo en­tre­na­dor de Bo­ca Uni­dos, Car­los Ma­yor, que asu­mi­rá el 3 de ene­ro la con­duc­ción del plan­tel pro­fe­sio­nal y no se dio en ese mo­men­to. “Los an­te­ce­den­tes de sus tra­ba­jos en otros y la se­rie­dad y res­pon­sa­bi­li­dad, co­mo tam­bién el es­ti­lo de jue­go nos lle­va­ron a con­tra­tar­lo por­que nos pa­re­ció el per­fil in­di­ca­do pa­ra po­ner­se al fren­te del equi­po en es­ta úl­ti­ma par­te que se­rá vi­tal pa­ra la per­ma­nen­cia en la ca­te­go­rí­a”, ex­pre­só.



Agre­gó que fue un año lar­guí­si­mo y en cuan­to a la can­ti­dad de par­ti­dos ju­ga­dos los pun­tos ob­te­ni­dos la ver­dad fue muy ma­lo. “Em­pe­za­mos el 2017 con Fe­de­ri­co Do­mín­guez, di­ri­gió 6 par­ti­dos es­te año; des­pués fue un in­te­ri­na­to de Ro­ber­to Ma­rio­ni y lue­go lo tu­vi­mos a Chris­tian Bas­se­das con­du­jo al equi­po 16 par­ti­dos el tor­neo an­te­rior y 2 de és­te. De vuel­ta un in­te­ri­na­to de Ser­gio Um­pié­rrez y an­tes de ter­mi­nar el año vi­no Víc­tor Ge­nes que di­ri­gió 6 par­ti­dos y ter­mi­nó su ci­clo.



“An­tes de que asu­mie­ra Ma­yor (Car­los) hu­bo con­tac­tos con él, era un téc­ni­co que por el per­fil de per­so­na y de tra­ba­jo te­ní­a­mos muy bue­na re­fe­ren­cia, su es­ti­lo de jue­go y ade­más un pro­fe­sio­nal ín­te­gro y mu­cha ca­pa­ci­dad de tra­ba­jo”. El di­ri­gen­te con­fió que tam­bién se tu­vo en cuen­ta la gen­te que tra­ba­ja­rá con Ma­yor. A ‘Pa­tru­lla’ Ji­me­nez qui­si­mos re­te­ner­lo co­mo en­tre­na­dor prin­ci­pal cuan­do se fue Ro­drí­guez, pe­ro por una cues­tión de éti­ca no ac­ce­dió”.



Schwei­zer tam­bién di­jo que Agui­lar el de­lan­te­ro pa­ra­gua­yo se des­vin­cu­ló del club y hay po­si­bi­li­dad de que pres­cin­dan de al­gún otro ju­ga­dor que es­tán te­nien­do opor­tu­ni­dad de ju­gar y a ellos les con­ven­dría su­mar mi­nu­tos en otros equi­pos. Cuan­do íba­mos a em­pe­zar el tor­neo sa­bí­a­mos que de­bí­a­mos sa­car mu­chos pun­tos, a pe­sar de que íba­mos a em­pe­zar ca­si pa­re­jos con los que as­cen­die­ron que ne­ce­si­ta­ban ha­cer 30 pun­tos y no­so­tros tam­bién con esa can­ti­dad de pun­tos no ne­ce­si­tá­ba­mos su­frir. Pe­ro ter­mi­na­do una rue­da, con­se­gui­mos só­lo 7.



Yo me ha­go car­go de la si­tua­ción. Soy el pri­mer res­pon­sa­ble. El que eli­ge los ju­ga­do­res y los téc­ni­cos. Así co­mo cuan­do las co­sas se ha­cen bien, no ten­go por­qué ocul­tar que aho­ra que soy res­pon­sa­ble de es­te de­li­ca­do mo­men­to, eso lo ten­go muy cla­ro. A par­tir de ahí sí, he­mos tra­í­do téc­ni­co que no eran de la ta­lla que ha­bí­a­mos pen­sa­do, ju­ga­do­res que cre­í­a­mos iban a dar un sal­to de ca­li­dad. Tres es­ta­ban ju­gan­do en pri­me­ra di­vi­sión con rit­mo fut­bo­lís­ti­co”, sos­tu­vo pa­ra con­cluir.



