Boca Unidos busca un delantero y un defensor

Boca Unidos realiza ingentes gestiones para incorporar los dos jugadores que solicitó el director técnico Carlos Mayor, quien acordó con el club tras la salida de Víctor Genes. Está en la búsqueda del delantero por afuera y del segundo marcador central.

A na­die es­ca­pa que Bo­ca Uni­dos de­be me­jo­rar no­to­ria­men­te su ren­di­mien­to en la par­te fi­nal y de­ci­si­va del tor­neo de la Primera "B" Na­cio­nal, que se re­a­nu­da­rá en la pri­me­ra se­ma­na de fe­bre­ro de 2018. El equi­po hoy es­tá en la zo­na de des­cen­so, pe­ro si lo­gra en­cau­zar el rum­bo y me­te tres o cua­tro par­ti­dos se­gui­dos con bue­nos re­sul­ta­dos, su si­tua­ción me­jo­ra­rá os­ten­si­ble­men­te y se ale­ja­rá de esa te­mi­da zo­na ro­ja.



Por eso de­be ana­li­zar con de­te­ni­mien­to los dos ju­ga­do­res que pue­de su­mar co­mo re­fuer­zos pa­ra afron­tar la úl­ti­ma par­te del cam­pe­o­na­to, 12 fe­chas en to­tal de las cua­les Bo­ca Uni­dos ju­ga­rá 11 y en una que­da­rá li­bre. Hoy los ju­ga­do­res es­tán de va­ca­cio­nes y re­tor­na­rán al tra­ba­jo en el ini­cio de la pre­tem­po­ra­da con el en­tre­na­dor Car­los Ma­yor, que asu­mi­rá sus fun­cio­nes y se pon­drá al fren­te del plan­tel en los pri­me­ros dí­as de ene­ro. En la reu­nión que sos­tu­vo con el pre­si­den­te Al­fre­do Schwei­zer y otros di­ri­gen­tes del club, se coin­ci­dió en la ne­ce­si­dad de tra­er los dos re­fuer­zos que per­mi­te el re­gla­men­to.



En es­te sen­ti­do Ma­yor pi­dió y con­si­de­ra prio­ri­ta­rio, in­cor­po­rar a un se­gun­do mar­ca­dor cen­tral, en lo po­si­ble zur­do y a un de­lan­te­ro ca­paz de de­sen­vol­ver­se por los cos­ta­dos. Hoy, de los que tie­ne en el club, el úni­co que pue­de cum­plir esa fun­ción por su ca­rac­te­rís­ti­ca es Die­go So­sa, en lu­gar de ha­cer­lo ju­gar de ca­rri­le­ro por­que pier­de pre­sen­cia en el ata­que.



Hoy los ofre­ci­mien­tos de ju­ga­do­res son mu­chos. Sin em­bar­go tan­to Schwei­zer co­mo los de­más in­te­gran­tes de la co­mi­sión di­rec­ti­va y el mis­mo Ma­yor, ana­li­zan mi­nu­cio­sa­men­te las po­si­bi­li­da­des. Sa­ben que de­ben acer­tar en la elec­ción de los re­fuer­zos. Los pun­tos que ju­ga­rá el equi­po de aho­ra en más co­ti­za­rán en oro y en­ton­ces el mar­gen de error de­be ser mí­ni­mo. Bo­ca Uni­dos es­tá en una si­tua­ción de­li­ca­da, com­pro­me­ti­da, y sa­be que los re­fuer­zos y la nue­va con­duc­ción téc­ni­ca se­rán vi­ta­les pa­ra que el equi­po en­cau­se el rum­bo y lle­gue a buen puer­to lo­gran­do la per­ma­nen­cia en la ca­te­go­rí­a.



Más allá del di­fí­cil mo­men­to. Se pue­de sa­lir del po­zo en el que es­tá in­mer­so el equi­po. Hay bue­nos ju­ga­do­res, al­gu­nos qui­zás de­sa­pro­ve­cha­dos al ha­cer­lo cum­plir fun­cio­nes pa­ra las que no es­tán ca­pa­ci­ta­dos o no re­ú­nen las con­di­cio­nes pa­ra ser­le útil al con­jun­to. Ade­más, los téc­ni­cos an­te­rio­res apos­ta­ron a un es­que­ma de jue­go si­mi­lar con un 4-­4-­1-­1 que no les dio re­sul­ta­dos po­si­ti­vos.



Con só­lo mi­rar los mar­ca­do­res uno se da cuen­ta que no for­ta­le­ció su de­fen­sa. Le hi­cie­ron mu­chos go­les (20), la ma­yo­ría por erro­res de­fen­si­vos (al­go que no­tó Car­los Ma­yor y di­jo que de­be me­jo­rar esa lí­ne­a). Ade­más, co­mo des­cui­dó la par­te ofen­si­va, Bo­ca Uni­dos con­vir­tió só­lo 9 go­les en 12 par­ti­dos. Po­co pa­ra un equi­po con pre­ten­sio­nes.



Fuente: Diario Epoca



