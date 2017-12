Centurión: "Aspiramos a pelear por un ascenso"

El director técnico Domingo Centurión realizó un repaso por sus inicios en el fútbol y en la conducción técnica, mientras vive con ilusión la preparación del Maderero para competir en el Torneo del Interior 2018. “Aspiramos a hacer un buen torneo y pelear por un ascenso”, dijo.

Domingo Centurión, un ex delantero que tuvo protagonismo en los 80 vistiendo los colores de diferentes clubes en el ámbito de la Liga Correntina de Fútbol, lamentablemente se vio obligado a dejar de jugar debido a una seria lesión que lo marginó de las canchas. Fiel a su pasión, el “Mingo” se dedicó a la dirección técnica, tomando como parámetro a su maestro Juan Vera. Actualmente, se desempeña como entrenador de Curupay, que encara la pretemporada para competir en el Torneo del Interior 2018.



Sus más recientes logros como director técnico fueron coronarse en forma consecutiva como campeón del torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol de primera división A con el elenco Maderero durante las temporadas 2016 y 2017. “Me inicié jugando en las inferiores de Mandiyú, donde estuve hasta la quinta división. Recuerdo cuando íbamos a entrenar todos en un gran camión. Luego pasé a Robinson y debuté de la mano de un recordado director técnico, como lo fue Juan Vera”, reseñó Centurión.



Relató de su maestro que “era un estudioso de las técnicas, pero más que nada un intuitivo para los pequeños detalles dentro y fuera del vestuario, y muy observador dentro de la cancha. Sabía leer los partidos, cuándo cambiar sobre la marcha si su esquema no estaba funcionando”. “Yo siempre me fijé en su forma de trabajar”, confesó Mingo. “En forma individual con cada jugador. Si veía que un jugador le pegaba mal con la pierna izquierda, él se pasaba horas tratando que mejore su pegada. Si le faltaba juego aéreo, ahí hacía hincapié. Todo eso me fue quedando grabado y es lo mismo que yo hago con mis jugadores”, agregó.



Además entre sus influencias están otros recordados DT del medio local. “También tomé algo de Salvador Benítez, de don Néstor Lorenzo y de Oscar Sandoval, que me llevó a Peñarol, de quien tomé la pasión con que dirigía. Luego pasé a San Benito y en un Cuadrangular me tocó ir a jugar para Rivadavia, reemplazando a un delantero muy famoso en ese tiempo, como Marcelo Morales”.



“Más tarde fui a Lipton, donde salimos campeones, y regresé a Robinson, pero a los 30 años tuve que dejar de jugar por una lesión inguinal muy dolorosa. Entonces nació el DT, porque la presidente del club me pidió que me haga cargo del equipo y así debuté con Robinson como técnico en el año 1994”, relató Centurión.



“En el 2011 me tocó dirigir a Textil y logré llevarlo a primera división A”, contó también Mingo. “Después de este logro mi hermano Rubén Centurión (qué es DT nacional) y Ramón Apolinario Obregón me convencieron de hacer el curso. La verdad es que me sirvió mucho porque estudiamos distintas técnicas europeas y sudamericanas, porque el fútbol actual es muy dinámico, evoluciona en forma permanente, y si no estás al tanto te pasan por arriba. Así que aprendí mucho, más allá de que en Corrientes estamos lejos de todo y tenemos carencias”, remarcó.



Desafío Maderero



De cara a su intervención en el Torneo del Interior como entrenador de Curupay, recordó su experiencia con Mandiyú hace algunas temporadas, en el año 2014. “Llegué a jugar semifinales, pero en Bella Vista perdimos por penales”, destacó. “Después me fui y cuando quedaban tres fechas para finalizar el campeonato y con el equipo casi descendido me llaman: acepto dirigir, ganamos los tres partidos y salvamos la categoría, algo inolvidable. Al año siguiente perdimos la final contra Huracán Corrientes, bajo la lluvia, un partidazo increíble a cancha llena”, recordó.



“Luego, tras perder en semifinales del Provincial contra Ferro, me fui de Mandiyú. Entonces, me llamó el presidente de Curupay, Víctor Romero. Llegué y el club no tenía casi jugadores, ya que de un plantel muy rico en individualidades, un equipo protagonista, no quedó nadie y tuve que armar de cero un equipo. Por suerte, la institución cuenta con entrenadores recibidos, que constantemente están sacando jugadores, y un semillero impresionante”, destacó el DT.



“Sacando a Boca Unidos, creo que Curupay tiene en sus inferiores el futuro asegurado: chicos que suben a primera con 15 o 16 años de edad, como el caso de Elías Medina, un delantero con mucho talento. Esto es trabajo y no es casual, a la larga se notará”, remarcó Centurión que luego de aquella final liguista perdida con Mandiyú, accedió a dos definiciones más con Curupay y en ambas se consagró campeón.



Centurión se gana el sustento como remisero. “Todo esto no sería posible sin el apoyo de mi mujer, Marisa, que por suerte le gusta el fútbol. Mis hijos Lautaro y el mayor Franco, que sufren conmigo y festejan cuando me toca festejar. Yo arrancó a las 6 de la mañana, vuelvo al mediodía, almuerzo y a preparar los bolsos con las pelotas y la indumentaria”, relató.



“El profesor Nicolás Vallejos está conmigo hace tres años y me ayuda en todo. Mi ayudante de campo, Adrián Godoy, y el preparador de arqueros, Gabriel Cardozo, completan mi cuerpo técnico”, explicó. “Ahora estamos metidos de lleno en el proyecto del Torneo del Interior, donde el presidente Romero me deja trabajar tranquilo y tomar decisiones. Tengo un plantel de 30 jugadores a los que se agregaron algunos refuerzos y estamos a la espera de un último refuerzo, si es que se da lo de Diego Monzón de Mandiyú”, repasó Mingo.



Con la base de futbolistas bicampeón con Curupay, más refuerzos locales pero de experiencia en la categoría e incluso certámenes Federal B, Centurión y todo Curupay apuntan alto para el torneo que arrancará el 28 de enero. “Como le dije a mis muchachos, están pasando por su mejor momento así que con el respaldo del club aspiramos a hacer un buen torneo y pelear por un ascenso. Pusimos la vara bien alta, no llegamos para participar”, concluyó.

Nota: Diario El Litoral



