Augusto Aguirre se abre camino en River

Es de esta ciudad, desde chiquito como integrante de una familia que gusta del fútbol empezó a darle a la pelota. Primero en las inferiores de Alvear, después en las de Boca Unidos, para pegar el gran salto y sumarse a los “millonarios”, con 18 años ya debutó en la primera.

Tiene sólo 18 años y toda una vida por delante. Se llama Augusto Aguirre y con todo el vigor, la energía y una mochila cargada de ilusiones, se está abriendo camino en el fútbol y lo hace nada menos que transitando en pleno corazón del mundo River Plate, por los pasillos del “Monumental”. Es correntino, hijo de un ex jugador de Alvear y Mandiyú, llamado Héctor Aguirre y nieto de un recordado arquero de Mandiyú en la década del 60 conocido con el apodo de “Cantinflas” (se llama Antonio Aguirre) que custodiaba el arco del conjunto “albo” de la Tipoití.



En el diálogo con época, Augusto, quien juega de marcador central, el puesto en el que “me siento más cómodo”, comentó que el mes pasado fue inolvidable para él, debutó nada menos que en la primera división de River. “Cuando Gallardo me dijo que iba a jugar, en el momento no caí, entrené toda la semana con la primera, estaba probando el equipo, me había puesto de 4, pero no estaba confirmado el once inicial, después cuando confirmaron me preguntaban qué sentía y yo les decía que todavía no caía”.



“Después del partido (contra Talleres en Córdoba) me empezaron a venir todos los recuerdos de cuando era chico y jugaba al fútbol, empecé a tocar la pelota desde chiquito y ahí recién fui cayendo sobre todo lo que había pasado jugando en la primera de River. La verdad, no me imaginaba, pasó todo muy rápido, gracias a mi familia que siempre me apoyó y a todos los que me respaldan en el deporte que hago”.



Cuando le preguntamos qué le pidió Gallardo antes del partido con Talleres, Augusto contó que les dio “mucha confianza, nos dijo que lo tomáramos con tranquilidad, que confiaba en nosotros y gracias a eso pude estar más suelto, más tranquilo. Estoy conforme con mi desempeño ese día, era un puesto que no lo conocía tanto, pero la tranquilidad del técnico me llevó a jugar sereno, sin nervios. Después del partido nos señaló que lo tomáramos como un aprendizaje, que él confiaba en nosotros. Hoy sabemos que siempre debemos estar entrenados y preparados para cuando nos necesiten”.



Claro, había algo más y era lo que más lo impactó de aquel día inolvidable: “Cuando salí del hotel al mediodía, a la tarde fuimos a la cancha de Talleres y escucho a mi vieja que me gritaba desde las tribunas. Darme vuelta y ver a mi vieja gritándome entre tanta gente. Cuando subí al micro, miro y veo que estaba mi viejo, mi hermano y otros familiares. Sabía que iban a estar pero no esperaba encontrarlos ahí, entre toda la gente. Me agarró piel de gallina y ganas de llorar, fue una sensación emocionante”.



Desde Boca Unidos a River hizo un cambio enorme. Es todo distinto, muy lindo, impresionante. Es un mundo River”, dijo, quien comentó que “a los 15 años fui a Buenos Aires, antes estuve en el Club Alvear desde donde arranqué desde muy chiquito, 8 o 9, y después pasé a la escuelita de fútbol del profe Tedesco (Eduardo) en Costa Sur y de ahí fui a Boca Unidos, donde estuve dos años y medio”.



“De allí el salto a una prueba en River me lo ofreció un representante (Rudy Chamorro, en ese momento), lo hablamos con mi familia y tomé la decisión de irme. Allí probé una semana, después volví de vuelta otra semana más y allí me dijeron que tenía que iniciar la pretemporada en el 2015. Los entrenadores que me probaron fueron el flaco Dolberg y Javier; jugué hasta mitad de año en la categoría sexta división y después me subieron a reserva cuando tenía 16 años”. Había que saber cómo un pibe de las inferiores hace sus primeros contactos con el técnico de primera, en este caso nada menos que Marcelo Gallardo, “hacemos práctica con el equipo de primera y ahí él nos ve. Algunas de esas prácticas también jugué de lateral y ahí me vio”.

El día para un pibe que juega en River y está prácticamente subiendo el peldaño de la primera división comienza bien temprano, desde las 6:40; lo espera una combi cerca del club, “de ahí arrancamos hacia Ezeiza, llegamos, desayunamos y entrenamos desde las 9 hasta las 12 más o menos. Luego almorzamos y volvemos a la pensión del club, los de Buenos Aires bajan en el club y se van a sus casas. Solemos hacer doble turno dos veces a la semana”. En la parte final de la entrevista, Augusto Aguirre remarca que sus aspiraciones son entrenar siempre y “estar a disposición, nunca pienso qué va a pasar; siempre trato de prepararme bien para estar bien por si el técnico me necesita. Uno siempre sueña con jugar en primera, por eso digo que uno debe prepararse bien para cuando el técnico te llame”.



A modo de despedida, Augusto destacó que River es un mundo, uno ni se imagina todas las cosas que se hacen ahí. Está la pensión del club, al lado tenés la pileta de natación, atrás las canchas sintéticas, tenés el colegio ahí adentro, hacen vóley, básquetbol, handball, boxeo y muchísimas cosas más que todavía no las vio. Mientras que continúa mediante un sistema a distancia, por Internet y va “sacando las materias”. Augusto pareció un joven que sabe dónde está parado, no aparenta ser de aquellos que “se las creen”, ojala que pueda cristalizar sus sueños en el fútbol.



Augusto y el apoyo de toda la familia



Augusto Aguirre está modelando un camino con su juventud a cuesta, pero también con el invalorable respaldo de toda una familia, en la que desde su papá Héctor Aguirre, su mamá María Luisa Ojeda, sus hermanos, tíos, y su abuelo “Cantinflas” Antonio Aguirre (ex arquero de Mandiyú en la década del 60 con su clásica gorrita para protegerse del sol), que lo guían acá, desde Corrientes, con los valores que los inculcaron desde chiquito.



Precisamente sus padres siempre fueron el sostén y acompañaron a Augusto, “desde chico, cuando jugaba con las inferiores de Alvear, primero, y de Boca Unidos después. Viajamos por Rosario, Santa fe, Entre Ríos y en todos los lugares conde la tocaba jugar”, dice María Luisa, quien admite que les costó y les cuesta estar lejos de su hijo, “imagínese, tenía 15 años cuando se fue a Buenos Aires, solo; sé que él debe extrañar la familia, pero sabemos que el fútbol es lo que le gusta y nos hacemos fuerte”.



Cuando Augusto debutó oficialmente en la primera de River Plate ante Talleres tanto su mamá como su papá viajaron a Córdoba y llegaron horas antes del partido para estar al lado de su hijo en ese día tan especial y tan esperado. El propio Augusto comentó que su papá Héctor le habló el día del debut, “me dio mucha confianza, siempre me está hablando, aconsejando y me sirve muchísimo. Él es quien siempre me guió en el fútbol, de chiquito y es un gran ejemplo para mí. Mi familia es muy futbolera”.



Papá Héctor está orgulloso, “no sólo yo, sino toda la familia”, pero aclaró que “en realidad me siento orgulloso de mis cuatro hijos porque antes que nada son muy buenas personas, que es lo principal y siempre digo, lo más valioso es ser buena gente. Con mi mujer siempre les inculcamos eso y que uno no debe olvidar desde el lugar que uno sale”.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes