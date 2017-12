Boca Unidos en la busqueda de su identidad

Se vienen seis meses muy duros para Boca Unidos, tras un año magro en la Primera "B" Nacional son el resultado de un presente complicado. Dejó atrás estilo e identificación, eso que lo mantuvo 10 años en la divisional.

Boca Unidos cerró otro año negro en materia deportiva. Diez temporadas en la Primera "B" Nacional están pendiendo de un hilo para un equipo que se ganó, a fuerza de resultados y de regularidad, el respeto en la segunda categoría del fútbol nacional. La razón, simplemente malas elecciones. La identidad perdida puede ser un argumento válido, porque lo último positivo en cancha que hizo el club de la Ribera se remonta al escueto, pero productivo ciclo de Paolo Montero.



Quizás el azar, quizás la falta de identificación propia de los nombres elegidos y simplemente el ingreso a la vorágine resultadista de nuestro fútbol ponen hoy a Boca Unidos a pensar en un próximo semestre en el que solo depende de sumar. Pero habrá que hacer un alto en una cuestión clara. ¿Se puede elegir mal a cuatro entrenadores?. Claramente no, por el simple hecho que de, de ese modo y en solo 365 días, pasaron cuatro ideas diferentes en un plantel, cuatro estilos distintos de ver el fútbol.



La debacle puso a Omar Labruna abriendo el desfile de entrenadores, un técnico que si bien no tiene pergaminos lleva un apellido de peso que lo liga al fútbol, simplemente no le alcanzó con ello. Llegó Federico Domínguez, en el momento mismo en el que el club de la Ribera hacía otra apuestas, como aquellas de la dupla Marini-Medero o más acá con el propio Montero. Entonces, el joven e inexperto entrenador renovó las expectativas, pero fue solo eso, expectativas. Domínguez dejó el cargo, y Boca Unidos puso la vara un poco más alto.



Cristian Bassedas llegaba al Aurirrojo. El casi inexpresivo ex-Vélez pasó sin pena ni gloria, pero comenzó a marcar el camino sinuoso que se acercaba para Boca Unidos en el torneo de la B Nacional. Entonces, sin resultados con la inexperiencia, la dirigencia aurirroja puso los ojos en la vecina República del Paraguay. Desde allí cayó de forma sorpresiva un entrenador con un recorrido admirable, pero muy lejano al fútbol argentino.



Víctor Genes puso manos a la obra en Corrientes, y antes de que pudiera mostrar sus conocimientos salió por la puerta trasera del bello estadio que se levanta a la vera de la ruta nacional Nº 12. Hay que recordar que en medio de estas idas y vueltas con los entrenadores, pasaron los interinos, los bomberos. Pero claro, la tolerancia era mínima para los DT designados y, por ende, para los interinos Roberto Marioni y Sergio Umpiérrez no sería diferente. Entonces, el análisis no pasa a ser del semestre magro de Boca Unidos, sino del año pobrísimo del conjunto de la Ribera.



Los síntomas en cada uno de los escuetos procesos de los entrenadores fueron muy similares y por ende está claro que él, o los mensajes, nunca llegaron. Boca Unidos perdió identidad, rebeldía típica de un equipo que en otros tiempos supo frenar al poderoso Instituto de Córdoba de Paulo Dybala y cía. o cuando con más garra que juego doblegó al hasta entonces invicto en el certamen River Plate de Matías Almeyda. Se esfumó la identidad, se esfumó el juego y la entrega llega con cuentas gotas, y por estos días ya pocos sufren teniendo que venir a jugar a Corrientes, una plaza que otrora imponía respeto.



Lamentablemente, en un futuro inmediato no habrá solución, podrá salvar la categoría si, pero será muy difícil que el quinto DT, en este caso Carlos Mayor, pueda recuperar en seis meses algo que se perdió hace algo más de un año. A esto claramente hay que sumarle que Boca Unidos no está en condiciones de sostener procesos, algo que no ayuda. Las urgencias son inmediatas, para ayer, y por ende cualquier intento de formación de un equipo deberá quedar de lado. Se vienen seis meses de sacar resultados, no de jugar, gustar o recuperar la identidad, lamentablemente.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes