Maxi Meza volvió campeón a Caá Catí

El jugador de Independiente, Maximiliano Meza, llegó ayer a Caá Catí y fue recibido por vecinos y autoridades municipales. Tras consagrarse campeón de la Sudamericana con el equipo de Avellaneda, el mediocampista llegó de visita a la localidad que lo vio nacer y formarse como profesional.

Ma­xi­mi­lia­no Me­za, el co­rren­ti­no cam­pe­ón de la Co­pa Su­da­me­ri­ca­na con In­de­pen­dien­te, es­tá de vi­si­ta en su pue­blo, Caá Ca­tí. “Vi­ni­mos a pa­sar las fies­tas con la fa­mi­lia, tra­tan­do de apro­ve­char es­tos dí­as y dis­fru­tar. Siem­pre uno es­tá es­pe­ran­do es­tos mo­men­tos pa­ra vi­si­tar­la por­que es la que siem­pre acom­pa­ña a uno”, di­ce el cam­pe­ón. “Ma­xi” to­da­vía “no ca­e” de es­te pre­sen­te tan ven­tu­ro­so. “La ver­dad que a ve­ces me pon­go a pen­sar to­do lo que pa­só en tan po­co tiem­po. Es­tar dis­fru­tan­do tan­tas co­sas lin­das. A ve­ces en el fút­bol es­to tar­da en lle­gar pe­ro bue­no aho­ra es­toy dis­fru­tan­do con to­da la fa­mi­lia”.



No era pa­ra me­nos, en el diá­lo­go que tu­vo con “El De­por­ti­vo” (La Red) se­ña­ló que la con­quis­ta de la Co­pa Su­da­me­ri­ca­na los hi­zo vi­vir “un mo­men­to úni­co; es­tá­ba­mos to­dos fe­li­ces, la ma­yo­ría éra­mos de un pro­me­dio de 24 a 25 años. La ver­dad que fue la pri­me­ra fi­nal pa­ra mu­chos y fue un de­sa­ho­go im­por­tan­te pa­ra to­dos no­so­tros”. El ce­re­bral ju­ga­dor vo­lan­te del “ro­jo” su­bra­ya que el club ha me­jo­ra­do mu­chí­si­mo. “Cuan­do lle­gué, ha­ce un año, ya se ve­ía el cam­bio y lo­grar ya una co­pa in­ter­na­cio­nal es al­go muy lin­do. In­de­pen­dien­te es un club gran­de que cuan­do las co­sas van bien se dis­fru­ta el do­ble. Se sien­te el ca­ri­ño de la gen­te, es im­pre­sio­nan­te co­mo brin­da el re­co­no­ci­mien­to a ca­da uno, nos po­ne muy con­ten­to y a mí tam­bién en lo per­so­nal”.



Lo que sin­tió al ju­gar la se­gun­da fi­nal con­tra Fla­men­go im­pli­có pa­ra Me­za al­go gran­dio­so. “El Ma­ra­ca­ná es un es­ta­dio al que cuan­do en­trás ves lo im­pac­tan­te que es. Tra­té de dis­fru­tar­lo en to­do mo­men­to, has­ta que ter­mi­nó el par­ti­do. Fue una no­che so­ña­da, sa­lió to­do bien y por suer­te pu­di­mos con­sa­grar­nos cam­pe­o­nes”. En la ob­ten­ción del tí­tu­lo hu­bo un ar­tí­fi­ce prin­ci­pal, el téc­ni­co Ariel Ho­lan. “Ma­xi” di­ce que tra­tó de apren­der des­de su lle­ga­da, “por más que a ve­ces no te­nía tan­to mi­nu­tos en can­cha. Pe­ro se­guí tra­ba­jan­do, no ba­jé los bra­zos, bus­can­do asi­mi­lar lo que él nos pe­dí­a. Tra­té de ser or­de­na­do tác­ti­ca­men­te y mu­chas co­sas más. Pe­ro creo que tam­bién se sim­pli­fi­có por el equi­po y la can­ti­dad de ju­ga­do­res bue­nos que tie­ne In­de­pen­dien­te y si to­do va bien es más fá­cil pa­ra ca­da uno. Hoy el equi­po es­tá bien y es por eso que to­dos nos sen­ti­mos im­por­tan­tes y eso se no­tó mu­cho en es­ta Co­pa”.



Por ello con­si­de­ra que de­ben se­guir por es­te ca­mi­no, ha­ber lo­gra­do un tí­tu­lo con es­te téc­ni­co es im­por­tan­te y por suer­te va a se­guir al fren­te del equi­po. “A­ho­ra se­gui­re­mos tra­ba­jan­do pa­ra se­guir con­si­guien­do mu­chas co­sas. Me en­te­ré de la con­ti­nui­dad de (A­riel) Ho­lan, por lo que me de­cí­an mis fa­mi­lia­res, por­que es­tan­do de va­ca­cio­nes tra­to de ais­lar­me de to­do. Pe­ro siem­pre te lle­gan los ru­mo­res y aho­ra nos po­ne muy con­ten­tos que el téc­ni­co si­ga”.



En lo per­so­nal di­jo que su ob­je­ti­vo es se­guir por es­te ca­mi­no. “Sa­be­mos que en el fút­bol lo más di­fí­cil es man­te­ner la re­gu­la­ri­dad, un ni­vel al­to por mu­cho tiem­po. Eso es lo que to­do ju­ga­dor sue­ña y tam­bién al­gún día for­mar par­te o te­ner la po­si­bi­li­dad de es­tar en al­gu­na lis­ta de la se­lec­ción ar­gen­ti­na. Pa­ra eso hay que tra­ba­jar mu­cho y se­guir por es­te ca­mi­no, que es lo ide­al”.



In­de­pen­dien­te tie­ne mu­chos de­sa­fí­os en el 2018. “Si nos po­ne­mos a pen­sar te­ne­mos el cam­pe­o­na­to, la Co­pa, la Re­co­pa, La Su­ru­ga Bank. Va a ser un año en que de­be­mos es­tar a dis­po­si­ción to­dos y ob­via­men­te apro­ve­char. Tra­tar de con­se­guir los ma­yo­res ob­je­ti­vos pa­ra que­dar en la his­to­ria del club”. Hi­zo go­les im­por­tan­tes en In­de­pen­dien­te y al­gu­nos de ex­ce­len­tes fac­tu­ras. Me­za di­jo que el gol a Ra­cing fue un de­sa­ho­go. “Más en lo per­so­nal por­que no ve­nía ju­gan­do y creo que fue el gol del pun­to de par­ti­da pa­ra mí, pa­ra tra­tar es­tar en­tre los on­ce del equi­po y con­ver­tir un gol en el clá­si­co es al­go muy lin­do. Pe­ro no le qui­to mé­ri­to al gol de la fi­nal con­tra Fla­men­go” (em­pal­mó de vo­lea de afue­ra y la pu­so aba­jo, jun­to a un rin­cón).



Pen­sar que has­ta no ha­ce mu­cho tiem­po -­en el 2010-­, con 17 años, es­ta­ba es­tu­dian­do en Caá Ca­tí tra­tan­do de cul­mi­nar el se­cun­da­rio y fue a pro­bar­se a Gim­na­sia y Es­gri­ma La Pla­ta. “Por suer­te es­ta prue­ba sa­lió más que bien, a par­tir de eso co­men­zó mi ca­rre­ra, fi­ché pa­ra re­ser­va del club. Lo ve­ía to­do tan le­jos, por suer­te de a po­co fue­ron sa­lien­do las co­sas y hoy me to­ca un pre­sen­te que la ver­dad es al­go so­ña­do. Muy lin­do, al­go que a to­do ju­ga­dor de pue­blo le gus­ta­ría es­tar en es­tos mo­men­tos pa­ra dis­fru­tar­lo”.



En la par­te fi­nal re­cor­dó que en su pue­blo ju­ga­ba jun­to a “Ke­ko” Vi­llal­va (ex Ri­ver Pla­te): “He­mos pa­sa­do mo­men­tos muy lin­dos, com­par­tien­do des­de chi­co los tor­ne­os es­co­la­res y des­pués en Cam­bá Po­rá, el club que nos vio cre­cer y en el que siem­pre que ve­ni­mos tra­ta­mos de ha­cer al­go pa­ra es­tar jun­tos. ¿Si ju­gá­ba­mos con dos pe­lo­tas?, no por­que yo se la da­ba to­das al Ke­ko, la ver­dad que esos son mo­men­tos que que­dan pa­ra siem­pre en la me­mo­ria”. Tam­bién ex­pre­só que su pa­dre es ma­es­tro ru­ral y su ma­má ama de ca­sa. “Mi pa­pá era bue­no, he ju­ga­do con él y he apren­di­do mu­chí­si­mo”.

Sin du­das, “Ma­xi” Me­za es un ju­ga­dor “de se­lec­ción”, por­que tie­ne to­do: des­plie­gue fí­si­co, or­den tác­ti­co, sa­be ma­ne­jar los tiem­pos del jue­go, tie­ne un fút­bol pro­fun­do, ca­paz de me­ter pa­ses gol, co­mo de lle­gar y con­ver­tir con ex­ce­len­te téc­ni­ca: la gam­be­ta a tres ri­va­les en el clá­si­co con­tra Ra­cing y con su­til re­ma­te con el re­vés des­de po­si­ción muy ce­rra­da o el de la fi­nal con­tra Fla­men­go cuan­do em­pal­mó de ai­re con el em­pei­ne tras ar­que­ar el cuer­po co­mo lo in­di­ca el ABC del fút­bol y co­lo­car la pe­lo­ta aba­jo, jun­to al pos­te de­re­cho. Sin du­das, “Ma­xi” Me­za es un ju­ga­dor de se­lec­ción y la gen­te de In­de­pen­dien­te hoy dis­fru­ta mu­cho de él.



- Caá Catí lo agasajó



De re­gre­so a su Caá Ca­tí, el ju­ga­dor de In­de­pen­dien­te, re­cien­te ga­na­dor de la co­pa Su­da­me­ri­ca­na, “Ma­xi” Me­za fue re­ci­bi­do con to­dos los ho­no­res en un ac­to or­ga­ni­za­do por la Se­cre­ta­ría de De­por­tes mu­ni­ci­pal , que le otor­gó un re­co­no­ci­mien­to por su de­sem­pe­ño fut­bo­lís­ti­co en un SUM co­mu­nal col­ma­do de ami­gos, fa­mi­lia­res y sim­pa­ti­zan­tes del “ro­jo”. “Siem­pre es bue­no vol­ver. Te trae mu­chos re­cuer­dos de la in­fan­cia y tam­bién de la ado­les­cen­cia”, ex­pre­só Me­za. En un Sa­lón de Ac­tos mu­ni­ci­pal col­ma­do de fun­cio­na­rios co­mu­na­les, ami­gos, fa­mi­lia­res y sim­pa­ti­zan­tes del “ro­jo” fue re­ci­bi­do el ju­ga­dor de In­de­pen­dien­te y cam­pe­ón de la Co­pa Su­da­me­ri­ca­na, Ma­xi­mi­lia­no Me­za, don­de le otor­ga­ron una pla­ca re­cor­da­to­ria en re­co­no­ci­mien­to a su de­sem­pe­ño fut­bo­lís­ti­co, y co­mo em­ba­ja­dor de­por­ti­vo de Caá Ca­tí.



El en­car­ga­do de dar la bien­ve­ni­da a “Ma­xi” Me­za fue el in­ten­den­te Jor­ge Me­za, quien ex­pre­só “es­ta­mos or­gu­llo­sos de vos Ma­xi. Sos pa­ra no­so­tros un ejem­plo de tra­ba­jo y per­se­ve­ran­cia pa­ra al­can­zar las me­tas y ob­je­ti­vos que ca­da uno se plan­tea de ca­ra a su fu­tu­ro. Co­mo nues­tro em­ba­ja­dor de­por­ti­vo lle­vás el nom­bre de nues­tro pue­blo a lo más al­to. Tu éxi­to es el éxi­to que que­re­mos pa­ra ca­da chi­co de Caá Ca­tí, que em­pie­ce a prac­ti­car es­te ma­ra­vi­llo­so de­por­te y ten­ga co­mo fa­ro de ins­pi­ra­ción”.



Lue­go de las pa­la­bras del je­fe co­mu­nal si­guie­ron las del pre­si­den­te de la Aso­cia­ción Pa­ce­ña de Fút­bol (APF), Fran­cis­co Es­qui­vel, y la de quien fue su téc­ni­co en el club de sus amo­res, “Cam­ba Po­rá”, Eduar­do Er­co­la­ni, quien con­tó al­gu­nas anéc­do­tas que hi­cie­ron emo­cio­nar al pú­bli­co pre­sen­te. Al ha­cer uso de la pa­la­bra “Ma­xi” Me­za agra­de­ció el re­co­no­ci­mien­to otor­ga­do por la Mu­ni­ci­pa­li­dad. A su vez alen­tó a que se si­ga apo­yan­do a los jó­ve­nes y al de­por­te lo­cal. Asi­mis­mo di­jo “siem­pre es bue­no vol­ver. Te trae mu­chos re­cuer­dos de la in­fan­cia y tam­bién de la ado­les­cen­cia. Ju­gar con ami­gos y di­ver­tir­me. A lo cual le su­mo las en­se­ñan­zas que me die­ron mis pa­dres, los ami­gos de mi pa­dre, que siem­pre com­par­tí­a­mos en Cam­ba Po­rá. Es­toy fe­liz por vol­ver”. Lue­go de las emo­ti­vas pa­la­bras del ju­ga­dor del ro­jo se dio lec­tu­ra a la or­de­nan­za, en la que se le otor­ga el re­co­no­ci­mien­to por su la­bor de­por­ti­va y se le hi­zo en­tre­ga de las pla­cas. Lue­go el pro­pio “Ma­xi” pi­dió de nue­vo el mi­cró­fo­no pa­ra agra­de­cer a su fa­mi­lia y es­pe­cial­men­te a los hin­chas del ro­jo que se acer­ca­ron has­ta el SUM mu­ni­ci­pal.



