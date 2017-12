Se definieron los grupos de los correntinos para el Federal "C"

El Consejo Federal dio a conocer las zonas para el próximo Torneo Federal "C" que dará inicio el 28 de enero. Serán ocho los equipos correntinos en esta edición.

La provincia de Corrientes contará con ocho representantes para el Torneo Federal "C" que se pondrá en marcha el 28 de enero próximo. Por ello el Consejo Federal dio a conocer las zonas para la edición 2018 que será por regiones. El certamen entregará dos ascensos por región al Torneo Federal "B".



En el Grupo 12 estarán los representantes de Capital, Lipton y Curupay, junto con los equipos de Bella Vista, Citex y Atlético. En tanto que en el Grupo 13, estarán Beron de Astrada y El Porvenir, ambos de Esquina, San Ramón de Goya, y Defensores de San Roque.



Grupo 12:

Lipton (Ctes)

Curupay (Ctes)

Citex (Bella Vista)

Atlético Bella Vista



Grupo 13:

San Ramón (Goya)

El Porvenir (Esquina)

Beron de Astrada (Esquina)

Defensores (San Roque)



Fixture:

Grupo 12:

1ª fecha (28 enero):

Citex vs Atlético

Curupay vs Lipton

2ª fecha (4 febrero):

Lipton vs Citex

Atlético vs Curupay

3ª fecha (11 febrero):

Citex vs Curupay

Lipton vs Atlético

4ª fecha (18 febrero):

Atlético vs Citex

Lipton vs Curupay

5ª fecha (25 febrero):

Citex vs Lipton

Curupay vs Atlético

6ª fecha (4 de marzo):

Curupay vs Citex

Atlético vs Lipton



Grupo 13:

1ª fecha (28 enero):

El Porvenir vs Beron de Astrada

San Ramón vs Defensores

2ª fecha (4 febrero):

Defensores vs El Porvenir

Beron de Astrada vs San Ramón

3ª fecha (11 febrero):

El Porvenir vs San Ramón

Defensores vs Beron de Astrada

4ª fecha (18 febrero):

Beron de Astrada vs El Porvenir

Defensores vs San Ramón

5ª fecha (25 febrero):

El Porvenir vs Defensores

San Ramón vs Beron de Astrada

6ª fecha (4 de marzo):

San Ramón vs El Porvenir

Beron de Astrada vs Defensores



