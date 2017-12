El correntino Obando hará la pretemporada con Boca

El delantero que nació en Monte Caseros, Agustín Obando, realizará la pretemporada con el plantel del actual campeón del fútbol argentino. El chico de 17 años está en el club de la ribera desde el 2010.

Agustín Obando, será uno de los juveniles que el cuerpo técnico de Boca Juniors llevará a la pretemporada que comenzará en los primeros días de enero. Obando nació el 11 de marzo de 2000 en Monte Caseros, Corrientes. Está en el club xeneize desde 2010, cuando fue llevado a la entidad boquense por Juan Corona, ex jugador profesional que vistió las casacas de Tigre, Deportivo Armenio y fútbol ecuatoriano entre otros clubes y que también es de Monte Caseros.



Obando es un delantero que juega como extremo por derecha, aunque a través de sus años en inferiores también jugó como volante y extremo por ambos costados y enganche clásico. Jugó en la Selección Argentina Sub15 y Sub17 respectivamente. Este año se consagró campeón con la sexta categoría y jugó algunos partidos en reserva. Uno de los máximos referentes del juvenil es Cristian Pavón, por la velocidad y gambeta del cordobés, y sobre la actividad que realiza sostiene: "El fútbol es un estilo de vida y los que hacemos este deporte, vivimos para eso".



Hay que decir que a principios de este año le hicieron su primer contrato profesional, cuyo vencimiento es junio de 2020. El descubridor de talentos, Hugo Osmar Perotti, campeón con el Boca de Diego Maradona, Hugo Gatti, Miguel Brindisi, entre otros, de visita en Corrientes en agosto último dejó su opinión sobre el chico de Monte Caseros que disputó con la selección argentina certámenes sudamericanos en el Sub15 y 17 respectivamente, "tiene todo para triunfar, pero esto es Boca y por ahí no te esperan el tiempo que un chico necesita para explotar", y agregó: "Si no es en Boca será en otro club, de eso no tengo dudas".



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes