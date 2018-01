Boca Unidos tuvo un 2017 para el olvido

Boca Unidos terminó la primera parte del campeonato en zona de descenso directo. En los primeros días de enero iniciará la pretemporada para afrontar la recta final. Lo hará con el nuevo técnico Carlos Mayor, un par de refuerzos y el objetivo principal de permanecer en la categoría.

El 2017 fue ne­fas­to pa­ra Bo­ca Uni­dos. Su ren­di­mien­to en el tor­neo de la Pri­me­ra "B" Na­cio­nal de la AFA dis­tó de lo es­pe­ra­do e ima­gi­na­do por su gen­te. Nun­ca pu­do al­can­zar una iden­ti­dad em­pa­ren­ta­da con el buen fút­bol, más allá de que pa­ra el se­gun­do se­mes­tre in­cor­po­ró ju­ga­do­res de pri­me­ra, los más no­to­rios, el ar­que­ro co­rren­ti­no Hi­la­rio Na­va­rro, quien vol­vía a ata­jar pa­ra un equi­po de nues­tra ciu­dad; y el me­dio­cam­pis­ta Ma­rio Bo­lat­ti, de re­co­no­ci­da tra­yec­to­ria na­cio­nal y con pa­so por el fút­bol bra­si­le­ño y Eu­ro­pe­o, ade­más de par­ti­dos con la se­lec­ción ar­gen­ti­na.



Si a es­to se le agre­ga que ya es­ta­ba en el plan­tel el “Ma­le­vo” Os­mar Fe­rrey­ra y lue­go se le agre­gó tam­bién el go­le­a­dor Pa­blo Ve­get­ti, más la ba­se del plan­tel que con­ti­núa en el club y de otras in­cor­po­ra­cio­nes, se es­pe­ra­ba una se­gun­da par­te del año que bo­rre to­do lo ma­lo an­te­rior. No só­lo no ocu­rrió es­to si­no que se acen­tuó la ca­í­da en pi­ca­da, tan­to que se fue el re­ce­so úl­ti­mo en la ta­bla de po­si­cio­nes, al­go que nun­ca su­ce­dió des­de que Bo­ca Uni­dos jue­ga en la Pri­me­ra B Na­cio­nal.



Se fue­ron su­ce­dien­do los di­rec­to­res téc­ni­cos, Chris­tian Bas­se­das, que ve­nía con­du­cien­do el equi­po des­de el pri­mer se­mes­tre se tu­vo que ir tras dos de­rro­tas con­se­cu­ti­vas, lle­gó Ser­gio Um­pie­rrez con un in­te­ri­na­to que du­ró cua­tro par­ti­dos, de los cua­les em­pa­tó tres y per­dió uno. En­ton­ces se re­cu­rrió a la ex­pe­rien­cia de Víc­tor Ge­nes pe­ro el pa­ra­gua­yo tam­po­co pu­do en­de­re­zar el rum­bo y se des­vin­cu­ló des­pués de seis par­ti­dos, de los cua­les ga­nó só­lo uno, em­pa­tó otro y per­dió cua­tro.



Pro­me­dios ba­jí­si­mo de los tres que, ex­tra­ña­men­te, uti­li­za­ron el mis­mo sis­te­ma de jue­go 4-­4-­1-­1 y to­do fue más de lo mis­mo. Más allá de al­gu­nas in­si­nua­cio­nes de me­jo­ría en el ni­vel de jue­go en el co­mien­zo del in­te­ri­na­to de Ser­gio Um­pié­rrez, Bo­ca Uni­dos con­ti­nuó en pi­ca­da. Su vo­lu­men de jue­go nun­ca al­can­zó el ni­vel es­pe­ra­do y las de­rro­tas y em­pa­tes fue­ron mar­can­do su des­ti­no, que por pri­me­ra vez en mu­chos años en la B Na­cio­nal, se cen­tró más en mi­rar la ta­bla des­de aba­jo en lu­gar de mi­rar al lo­te de los pri­me­ros pues­tos.



Hoy es­tá en una si­tua­ción ex­tre­ma­da­men­te de­li­ca­da, tan­to que fal­tan­do do­ce fe­chas se ubi­ca en­tre los seis pe­o­res pro­me­dios y si con­ti­núa en esa po­si­ción al fi­nal del cam­pe­o­na­to des­cen­de­rá de ca­te­go­rí­a. De allí la pre­mu­ra de la co­mi­sión di­rec­ti­va de tra­er a un nue­vo en­tre­na­dor, el ex de­fen­sor de Ar­gen­ti­nos Ju­niors, Car­los Ma­yor, que úl­ti­ma­men­te di­ri­gió al equi­po de Al­ma­gro y es­tu­vo unos me­ses en Ja­pón. En es­te mis­mo tor­neo con­du­jo téc­ni­ca­men­te al “tri­co­lor” bo­na­e­ren­se du­ran­te seis par­ti­dos y de allí op­tó por ir al fút­bol ni­pón.



En el diá­lo­go con el pre­si­den­te de Bo­ca Uni­dos, Al­fre­do Schwei­zer, di­jo que ha­bía ob­ser­va­do los vi­de­os de los par­ti­dos y so­li­ci­tó un se­gun­do mar­ca­dor cen­tral zur­do (el club con­tra­tó ha­ce po­cos dí­as al ex In­de­pen­dien­te, To­más Char­les, de 32 años y bas­tan­te ro­da­je, es­pe­cial­men­te en clu­bes del ex­te­rior). Tam­bién pi­dió a un de­lan­te­ro que jue­gue por afue­ra pa­ra acom­pa­ñar al ata­can­te de área Pa­blo Ve­get­ti. Lla­mó la aten­ción a Ma­yor la can­ti­dad de go­les (20 en 12 par­ti­dos) que le hi­cie­ron al equi­po de la ri­be­ra co­rren­ti­na y an­ti­ci­pó que tra­ba­ja­rá pa­ra tra­tar de for­ta­le­cer la úl­ti­ma lí­ne­a. Tal vez por eso pi­dió de en­tra­da un de­fen­sor con la idea de re­for­zar una zo­na que él con­si­de­ra frá­gil.



Cla­ro que la aten­ción del en­tre­na­dor de­be orien­tar­se tam­bién y con mu­cho de­te­ni­mien­to en la par­te ofen­si­va, por­que en do­ce pre­sen­ta­cio­nes Bo­ca Uni­dos so­la­men­te con­vir­tió 9 go­les, ci­fra ba­jí­si­ma pa­ra un equi­po que ten­ga as­pi­ra­cio­nes de pe­le­ar por al­go im­por­tan­te. En es­tas 12 úl­ti­mas fe­chas (Bo­ca Uni­dos que­da­rá li­bre en una) el equi­po “au­ri­rro­jo” de­be su­mar de a tres en la ma­yor can­ti­dad de en­cuen­tros, so­bre to­do cuan­do jue­gue en con­di­ción de lo­cal. Y, mu­cho de­pen­de­rá del es­que­ma que uti­li­ce Car­los Ma­yor. Es­tá vis­to que con el 4-­4-­1-­1 no les fue bien a Bas­se­das, Um­pie­rrez y Ge­nes. Al­go que no ha­brá pa­sa­do inad­ver­ti­do al ex de­fen­sor de Ar­gen­ti­nos Ju­niors, quien en al­gu­nos de los clu­bes que es­tu­vo uti­li­zó un di­bu­jo au­daz co­mo es el 3-­4-­3, dán­do­le más pre­pon­de­ran­cia al as­pec­to ofen­si­vo.



Hoy a Bo­ca Uni­dos el em­pa­te no le al­can­za. De­be sa­lir a bus­car los par­ti­dos sin ti­tu­be­os. Pa­ra eso de­be ar­mar un equi­po men­ta­li­za­do pa­ra im­po­ner su fút­bol y se­gu­ra­men­te en el tra­ba­jo de pre­tem­po­ra­da Ma­yor dis­pon­drá el es­ti­lo de jue­go que pre­ten­de que uti­li­ce Bo­ca Uni­dos pa­ra afron­tar es­ta rec­ta fi­nal del cam­pe­o­na­to. Es po­si­ble que en los pró­xi­mos dí­as in­cor­po­re al de­lan­te­ro por afue­ra y en­ton­ces ten­drá el plan­tel com­ple­to pa­ra el ini­cio de los tra­ba­jos pre­vios a la re­a­nu­da­ción del cam­pe­o­na­to de la Primera "B" Na­cio­nal.



Oja­lá que pue­da plas­mar en la can­cha, en los en­cuen­tros por los pun­tos, el sis­te­ma de jue­go que eli­ja lue­go de tra­ba­jar e ir co­no­cien­do ca­ra a ca­ra a los ju­ga­do­res y pres­tan­do aten­ción al tra­ba­jo que in­di­vi­dual­men­te cum­pla ca­da uno. Hoy Bo­ca Uni­dos es­tá obli­ga­do a ha­cer bo­rrón y cuen­ta nue­va. Des­pués de las va­ca­cio­nes los ju­ga­do­res vol­ve­rán con la ca­be­za “lim­pia” y ello pue­de in­ci­dir pa­ra una asi­mi­la­ción más rá­pi­da de lo que pre­ten­de el nue­vo téc­ni­co. Hay plan­tel pa­ra adop­tar una pro­pues­ta más au­daz, asu­mien­do ries­gos, y de una vez por to­das el equi­po en­cau­ce el rum­bo, per­mi­tien­do que aflo­re de nue­vo la son­ri­sa cuan­do lle­gue al fi­nal del tor­neo de la Primera "B" Na­cio­nal.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes