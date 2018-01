Mandiyú deberá mejorar para mantener la categoría

Si bien se sa­bía de an­te­ma­no que el pre­su­pues­to que ma­ne­ja­ban dis­ta­ba y mu­cho del de otros clu­bes, que el ob­je­ti­vo en es­ta pri­me­ra tem­po­ra­da era la per­ma­nen­cia, se es­pe­ra­ba otra co­sa de es­te Man­di­yú que con más pe­nas que glo­rias es­tá de­san­dan­do por el tor­neo Fe­de­ral "A".

Un fu­tu­ro os­cu­ro, que ca­si se po­dría an­ti­ci­par el fi­nal, el des­cen­so al Fe­de­ral B, por­que co­mo es­tán da­das las co­sas, y pa­ra ello só­lo bas­ta mi­rar la ta­bla de pro­me­dios, se pue­de de­cir que el des­cen­so es ca­si un he­cho aun­que aún ha­ya por de­lan­te una re­vá­li­da por ju­gar. Se cre­yó que to­do lo ma­lo que se vi­vió an­tes en el “mun­do Man­di­yú”, llá­me­se Tex­til o De­por­ti­vo en es­tos años pos­te­rio­res a lo que fue aquel de Don Eduar­do Se­fe­rián, iban a ser­vir de ejem­plo pa­ra no vol­ver a co­me­ter los mis­mos erro­res, pe­ro no, fue más de lo mis­mo con la so­la di­fe­ren­cia de que aho­ra no hay dos, si­no que que­dó uno so­lo: De­por­ti­vo Man­di­yú. Una de­ci­sión que ba­jó lí­nea des­de el Go­bier­no de la Pro­vin­cia y se pen­só que se­ría to­do pa­ra bien en una ins­ti­tu­ción que su­po pa­se­ar con or­gu­llo su nom­bre por gran par­te del pa­ís, y a la que to­da­vía se la si­gue res­pe­tan­do por lo que fue.



Pe­ro to­do aque­llo for­ma par­te del pa­sa­do y de la his­to­ria, es­te Man­di­yú de hoy dis­ta y mu­cho de aquel. ¿Por qué? Sim­ple, por­que Se­fe­rián te­nía una bi­lle­te­ra co­mo pa­ra sol­ven­tar cos­tos, y si bien no sa­bía mu­cho de fút­bol, se su­po ro­de­ar de gen­te que lo ase­so­re pa­ra bien. Hoy es el mun­do del re­vés, no hay bi­lle­te­ra y quie­nes es­tán al fren­te de Man­di­yú de­mues­tran inep­ti­tud, que no es­tán pre­pa­ra­dos pa­ra lle­var a buen puer­to un bar­co que tie­ne un gran nom­bre.



La his­to­ria cuen­ta que Tex­til na­ció pa­ra ocu­par el lu­gar que ha­bía de­ja­do va­can­te el De­por­ti­vo. No vie­ne al ca­so re­cor­dar los mo­ti­vos. Un en­tu­sias­ta gru­po de hin­chas lo hi­cie­ron re­su­ci­tar, vol­vió a con­vo­car mul­ti­tu­des, lle­nó el es­ta­dio de Hu­ra­cán Co­rrien­tes en aque­lla re­cor­da­da tar­de en que di­lu­vió so­bre es­ta ca­pi­tal y Man­di­yú ju­ga­ba fren­te a Can­de­la­ria una fi­nal, com­pa­ra­ble con lo que fue la pre­sen­ta­ción del “al­bo” con Die­go Ma­ra­do­na co­mo di­rec­tor téc­ni­co.



Pe­ro el tiem­po pa­só, esos en­tu­sias­tas hin­chas no pu­die­ron sos­te­ner el pro­yec­to y per­mi­tie­ron la lle­ga­da de un po­lí­ti­co al club, Jor­ge Abib. Un hom­bre co­mo Se­fe­rián que no te­nía mu­cha li­ga­du­ra con el fút­bol, pe­ro que con­ta­ba con una bue­na bi­lle­te­ra, a di­fe­ren­cia de lo que era el hom­bre fuer­te de la Ti­poi­tí, el oriun­do de Go­ya ma­ne­jó a Tex­til a su ma­ne­ra, ar­man­do y de­sar­man­do, nun­ca un pro­yec­to. Ello lo ter­mi­nó des­gas­tan­do con el pa­so de las tem­po­ra­das, has­ta ter­mi­nar dan­do un pa­so al cos­ta­do.



Pa­ra en­ton­ces el De­por­ti­vo Man­di­yú, re­sur­gi­do co­mo el “A­ve Fé­nix”, co­men­za­ba a con­ci­tar la atrac­ción de los hin­chas y ello rá­pi­da­men­te fue ob­ser­va­do por el ma­yor spon­sor del “al­bo” en to­do es­te tiem­po: el Go­bier­no de la Pro­vin­cia, que por con­si­guien­te dic­ta­mi­nó que no po­dí­an co­e­xis­tir dos Man­di­yú, y que si se se­guía “a­yu­dan­do” se­ría só­lo a uno, por con­si­guien­te lle­gó la uni­fi­ca­ción. Se for­mó una co­mi­sión di­rec­ti­va mix­ta, se ju­gó el Fe­de­ral B con el nom­bre de De­por­ti­vo Man­di­yú, rá­pi­da­men­te se con­si­guió el as­cen­so al Fe­de­ral A, con ello se cre­ye­ron que to­ca­ban el cie­lo con las ma­nos, por­que to­do se dio en muy po­co tiem­po.



Pe­ro el tiem­po ter­mi­nó de­mos­tran­do que no es­ta­ban pre­pa­ra­dos ni ins­ti­tu­cio­nal­men­te ni di­ri­gen­cial­men­te pa­ra se­me­jan­te sal­to. Ar­ma­ron un equi­po pa­ra ju­gar el Fe­de­ral A, una di­vi­sión prác­ti­ca­men­te pro­fe­sio­nal, con ju­ga­do­res del Fe­de­ral B que no es­ta­ban al ni­vel pa­ra se­me­jan­te cam­bio de ca­te­go­rí­a, el tiem­po así lo fue de­mos­tran­do. Hu­bo un ini­cio pro­me­te­dor, por­que se em­pa­tó en ca­sa an­te Cru­ce­ro del Nor­te, un ri­val que en la con­si­de­ra­ción es­tá pa­ra pe­le­ar el as­cen­so a la B Na­cio­nal. Lue­go vi­no la pri­me­ra pre­sen­ta­ción fue­ra de ca­sa, en Tu­cu­mán con San Jor­ge, 1 a 1, no es­ta­ba mal el re­sul­ta­do, pe­ro ahí co­men­za­ron a tras­cen­der co­sas ta­les co­mo que ha­bí­an ju­ga­do­res no dis­pues­tos a es­cu­char mu­cho al téc­ni­co Pa­blo Suá­rez, es­to con­ta­do pa­la­bras más pa­la­bras me­nos, por el mis­mo en­tre­na­dor. La fe­cha si­guien­te vi­si­tó nues­tra ciu­dad Ju­ven­tud An­to­nia­na, ri­val al que se le ga­na­ba bien y que el ca­bo del pri­mer tiem­po es­ta­ba con dos hom­bres me­nos por ex­pul­sio­nes, se cre­ía que lle­ga­ría el pri­mer gri­to de vic­to­ria, pe­ro no, los sal­te­ños pe­se a la di­fe­ren­cia nu­mé­ri­ca em­pa­ta­ron y ca­si se lle­van los tres pun­tos.



En la cuar­ta fe­cha lle­gó el pri­mer ca­che­ta­zo, de­rro­ta con Spor­ti­vo Pa­tria por la mí­ni­ma di­fe­ren­cia. Se per­dió en ca­sa an­te los for­mo­se­ños con quie­nes ya se sa­bía se es­ta­rí­an di­ri­mien­do los úl­ti­mos pues­tos de la zo­na. Des­pués vi­no el clá­si­co con For Ever en Re­sis­ten­cia, allí Man­di­yú ju­gó su me­jor par­ti­do de to­da la pri­me­ra fa­se, pe­ro se de­bió con­for­mar con el em­pa­te en uno. A la fe­cha si­guien­te vi­no otro vie­jo ri­val de la re­gión, Gua­ra­ní An­to­nio Fran­co, que co­mo el “al­bo” to­da­vía no sa­bía lo que era ga­nar, lo hi­zo aquí: 1 a 0. En la sép­ti­ma fe­cha Man­di­yú se pre­sen­tó en Sal­ta, an­te Gim­na­sia y Ti­ro, vol­vió a ju­gar muy bien, pe­ro no po­día ello trans­for­mar­lo en vic­to­ria y fue 0 a 0. Lue­go vi­nie­ron los ju­je­ños de Al­tor Hor­nos Za­pla pa­ra dar­le a Man­di­yú el ter­cer ca­che­ta­zo: 2 a 1. Y tras car­tón otro gol­pe más, de­rro­ta 1 a 0 con Sar­mien­to.



Se fue la pri­me­ra rue­da y se co­men­za­ba a du­dar si Pa­blo Suá­rez de­bía con­ti­nuar en el car­go o era con­ve­nien­te un cam­bio. La di­ri­gen­cia apos­tó a la con­ti­nui­dad: em­pa­te con Cru­ce­ro 0 -­ 0; pri­me­ra vic­to­ria an­te San Jor­ge 2 -­ 1; de­rro­ta con An­to­nia­na 2 -­ 1 y de­rro­ta con Pa­tria 4 -­ 1. Se pen­só que tras ello ven­drí­an cam­bios, sin em­bar­go to­do si­guió igual. Ga­nó el clá­si­co con For Ever 1 -­ 0; in­me­dia­ta­men­te des­pués fue go­le­a­do por Gua­ra­ní: 4 a 1; per­dió con Gim­na­sia y Ti­ro 1 -­ 2; idén­ti­co re­sul­ta­do se dio en la vi­si­ta a Al­tos Hor­nos y ce­rró la pri­me­ra fa­se qui­tán­do­le el in­vic­to a Sar­mien­to: 2 -­ 0.



A lo lar­go de to­da es­ta fa­se ini­cial del tor­ne­o, Pa­blo pro­bó con to­do lo que tu­vo a su al­can­ce en lo que a ju­ga­do­res con­cier­ne, bus­can­do dar­le al equi­po lo que le fal­ta­ba: gol. Aho­ra, con los re­sul­ta­dos pues­tos se pue­de de­cir que no los en­con­tró, Ariel Rei­ne­ro fue su má­xi­mo ex­po­nen­te pe­ro en la me­di­da ne­ce­sa­ria co­mo pa­ra una me­jor cam­pa­ña. Lue­go de lo que fue la pro­duc­ción de Man­di­yú en es­ta pri­me­ra par­te, y to­mán­do­nos de las ex­pre­sio­nes del pre­si­den­te Juan Ig­na­cio Igar­zá­bal, pos go­le­a­da fren­te a Pa­tria, se pen­só que ha­bía un ci­clo ter­mi­na­do con Suá­rez, pe­ro no, el di­ri­gen­te nos ma­ni­fes­tó que no era hom­bre de cam­biar de ca­pi­tán en me­dio del mar y re­do­bla­ba la apues­ta.



Es­tán de acuer­do Igar­zá­bal y Suá­rez en la ne­ce­si­dad de dos de­lan­te­ros que trai­gan gol “ba­jo el bra­zo”, al­go que has­ta hoy, úl­ti­mo día del año, y a cin­co dí­as de la fe­cha fi­ja­da pa­ra el ini­cio de la pre­tem­po­ra­da, no apa­re­ce. Ru­mo­res hay mu­chos, al­gu­nos de ellos in­di­can que re­cru­de­cie­ron los con­flic­tos den­tro del mis­mo se­no de la co­mi­sión di­rec­ti­va y que es­ta­rí­an pi­dien­do la des­ti­tu­ción de Igar­zá­bal, mien­tras que otros se­ña­lan que és­te se re­co­rre los pa­si­llos de la Ca­sa de Go­bier­no de­trás del Go­ber­na­dor bus­can­do que si­ga apor­tan­do a la cau­sa. Tam­bién se di­ce que un gru­po im­por­tan­te de ju­ga­do­res se lle­gó has­ta las ofi­ci­nas de un di­ri­gen­te em­pre­sa­rio que­rien­do co­brar par­te de lo adeu­da­do. Co­mo tam­bién se di­ce que en lu­gar de ve­nir ha­bría una de­pu­ra­ción im­por­tan­te en el plan­tel. Se fue el 2017, un año muy es­pe­ra­do en el “mun­do Man­di­yú”, por­que sig­ni­fi­ca­ba su pre­sen­ta­ción en la ter­ce­ra ca­te­go­ría del fút­bol ar­gen­ti­no. Pe­ro se fue con más pe­nas que glo­rias y de­jan­do mu­chos in­te­rro­gan­tes pa­ra lo que ven­drá.



