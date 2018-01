Miérez: "Tenemos que pelear por un ascenso"

El futbolista que cuenta con un largo recorrido por torneos locales y federados aprovechó el paréntesis del calendario del Federal B para incorporarse al equipo conducido por Domingo Centurión. “Por el plantel que se armó, tenemos que pelear por un ascenso”, destacó.

El experimentado y hábil Juan Alberto Miérez es uno de los futbolistas que arribó desde Ferroviario para reforzar el plantel de Curupay de cara a su participación en el Torneo del Interior que arrancará el 28 de enero. Ese día el Maderero se enfrentará con Lipton en un juego correspondiente a la primera fecha de la Zona 12 Región Litoral Norte del certamen.



Luego de un largo recorrido por el fútbol correntino, a nivel local como regional, Miérez puede desempeñarse tanto como volante por derecha o como delantero. “Siempre viene bien estar moviéndose y no estar parado, mejor si es en un club que está jugando el Torneo del Interior. Y así fue que terminado el Federal B con Ferro, recibí la invitación de Centurión para integrarme a Curupay y no dudé en venir a entrenar con ellos”, resaltó Miérez dejando en claro la importancia que le dio al ofrecimiento del Maderero dado el largo receso del certamen donde compite Ferroviario, que recién se reanudará en el segundo semestre del año.



Acerca de su arribo al plantel dirigido por Domingo Centurión, agregó: “Curupay además es doble campeón de la Liga y no es poca cosa. Tiene un plantel con muy buenos jugadores y con pretensiones serias”, destacó. En un repaso por el trabajo de los días previos remarcó que “venimos entrenando en la arena de la playa Arazaty con el profesor Nicolás Vallejos y cerramos la semana con fútbol en la cancha de Santa Rita”. Luego de esa última jornada del sábado, el plantel quedó licenciado por la celebración de Año Nuevo y a partir de hoy volverá al ruedo, teniendo en carpeta un amistoso contra Don Orione de Barranqueras para este viernes. “La mayoría viene de competir en torneos Federales, hablo de los refuerzos, y con muchas ganas de que comience el torneo”, enfatizó Miérez. “En lo personal las lesiones me venían persiguiendo, pero ahora ya estoy bien, no siento nada raro. El profesor sabe dónde exigir y dónde no, me dio una muy buena impresión”, agregó.

“Por el plantel que armó Mingo (Centurión) estamos obligados a pelear el ascenso. Por los nombres que tenemos, no podemos aspirar a menos”, remarcó Miérez, que no es el único con antecedentes en el Federal B: también están sus compañeros del Tren Verde, Yoel Badaró, Esteban Valenzuela, Emiliano Brunetti y Juan Martín Kuchack o el caso de Diego Monzón con reciente pasado en Mandiyú (Federal B y A), como algunos claros ejemplos. “En la mente de todos los que hoy estamos en Curupay no pasa otra idea que no sea la de pelear en serio este torneo”, concluyó.

Nota: Diario El Litoral



