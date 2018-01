Boca Unidos comenzó la pretemporada con nuevo entrenador

El nuevo DT de Boca Unidos, Carlos Mayor, fue presentado ayer al plantel profesional e inmediatamente el cuerpo técnico dispuso el comienzo de la pretemporada. A la tarde volvieron a reunirse y previa entrada en calor y “jueguitos” trabajaron en reducido con pelota.

Ayer, poco después de las 8 hs, se puso en marcha el ciclo de Carlos Mayor como nuevo director técnico de Boca Unidos, con el inicio del trabajo de pretemporada, con vistas a la reanudación del torneo de la Primera B Nacional prevista para la primera semana de febrero, oportunidad en la que el equipo “aurirrojo” correntino se medirá con Flandria en Buenos Aires. Junto al entrenador participaron el preparador físico Jorge López (viene colaborando en el club, pero ya trabajó con el DT); su ayudante de campo “Patrulla” Jiménez y Pedro González como entrenador de arquero.



La asistencia de los jugadores a esta primera convocatoria que abarcó actividad en doble turno fue perfecta, incluida la presencia del refuerzo Tomas Charles, el defensor solicitado por el cuerpo técnico. Solamente no fueron de la partida los delanteros Juan Aguilar (paraguayo) y Julio Cáceres el ex Sarmiento de Resistencia, quienes no integrarán el plantel en esta etapa final del campeonato en la que Boca Unidos tratará de permanecer en la categoría.



La presentación oficial de Carlos Mayor se efectuó poco después de las 8 y estuvo a cargo del vicepresidente de Boca Unidos, Carlos Gold, quien le dio la bienvenida y le deseó éxito en el desempeño de sus funciones. Acto seguido los jugadores empezaron el trabajo con movimientos con pelota para ir entrando en calor y posteriormente un reducido en el cual se pudo observar el buen estado físico de los componentes del plantel tras las vacaciones en las que, evidentemente, se cuidaron bastante.



A partir de las 18 aproximadamente, siempre en el predio deportivo “Leoncio Benítez” que el club posee en el barrio 17 de Agosto junto a la ruta 12, Carlos Mayor dispuso una nueva sesión de entrenamiento en la que el equipo cumplió una tarea similar, mientras los arqueros Hilario Navarro y Arnaldo Gimenez, más dos de las inferiores hacía trabajos con pelota siguiendo las indicaciones del entrenador de los números uno: Pedro González.



En cuanto a incorporaciones, estuvo presente en el primer día de trabajo el flamante refuerzo Tomas Charles, quien es una de las dos incorporaciones que puede realizar Boca Unidos en este mercado de pases. Charles viene de Deportes Iquique de Chile, es un defensor central zurdo de 32 años y es un jugador que el entrenador conoce. En tanto que Mayor le pidió a los dirigentes que el otro refuerzo esté en Corrientes antes de la mini- gira que hará en Asunción, donde disputará tres partidos amistosos, ante Olimpia el 14 de enero, Santani el martes 16 y cerrará frente a Sol de América el jueves 18.

Como se sabe, requiere un delantero por afuera o en su defecto un volante creativo. Como ya es habitual en los trabajos de pretemporada, en las dos primeras semanas los jugadores son sometidos a un exigente trabajo físico, para luego ir bajando las cargas y en las últimas semanas se trabaja mucho con la pelota y sobre todo haciendo mucho fútbol para ir retomando el manejo del balón. En los últimos días el cuerpo técnico, con Mayor a la cabeza, irá ajustando todos los detalles para llegar de la mejor forma físico-técnica para el encuentro frente a Flandria, que en principio se jugará el sábado 3 de febrero en Buenos Aires).



Asistencia perfecta



Ayer estuvo presente la totalidad del plantel y sin lesionados. Se los vio a Hilario Navarro, Arnaldo Gimenez, Fabio Godoy, Rolando Ricardone, Fernando Alloco, Tomas Charles, Leonardo Baroni, Alan Pérez, Ariel Morales, Germám Herrera, Diego Sánchez Paredes, Ataliva Schweizer, Gabriel Morales, Osmar Ferreyra, Mario Bolatti, Marcelo Miranda, Leonel Niz, Germán Rodríguez Rojas, Martín Ojeda, Ramiro Schweizer; Diego Sosa, Ramiro Maldonado, Ignacio Valsangiacomo, Pablo Vegetti, Gonzalo Ríos, Maximiliano Sánchez.





