Mayor: "El primer objetivo es tratar de salvarnos"

Se produjo ayer la asunción del cargo del nuevo entrenador de Boca Unidos, Carlos Mayor, quien advirtió que la meta principal es salvar la categoría. Quiere mejorar la defensa y que el equipo sepa cómo manejar la pelota en la mitad de la cancha. No descarta la línea de tres.

Carlos Mayor dio ayer el puntapié inicial como nuevo entrenador del plantel profesional de Boca Unidos, que a partir de los primeros días de febrero empezará a jugar la segunda y decisiva parte del torneo de la Primera "B" Nacional, que hoy lo tiene entre los amenazados por la sombra roja del descenso.



En el diálogo con la prensa, ayer el técnico que viene de dirigir unos meses en Japón, luego de estar al frente de Almagro en este mismo campeonato de la B Nacional, confió que no sólo se puede lograr la permanencia en la categoría, sino que dio a entender que hay buenos valores para mejorar lo hecho hasta ahora y destacó la predisposición de los jugadores en el primer día de trabajo. “La verdad que me siento bien. Cómodo. Arrancamos la pretemporada, el primer entrenamiento los vi bien a los muchachos, así que esperamos tener un buen semestre y le vamos a meter con todo para lograrlo”, fue la frase de presentación esgrimida por el técnico.



Dijo que llega a Boca Unidos con expectativas porque saben del plantel que hay, “vi las ganas de los jugadores, eso se vio reflejado en los primeros entrenamientos. Esto es fútbol y las expectativas; sabemos que con mucho esfuerzo, sacrificio y humildad, sabemos que no solamente podemos pensar en salvar la categoría. Les dije a los jugadores que el primer objetivo es ese, tratar de salvarnos, sabemos que son 6 descensos, me parece una locura, son muchos. Pero vamos a intentar salir adelante, conozco a varios y se de sus condiciones”.



Para lograr esa meta sostuvo que observó que a Boca Unidos le hicieron 20 goles en 12 fechas, algo que “es mucho y tenemos que bajar ese margen rápidamente, quiero un equipo sólido, firme en la parte defensiva, que maneje la pelota en la mitad de la cancha. Vi los jugadores que hay y lo podemos hacer tranquilamente y, después, en ataque ser un equipo agresivo. Abrir la cancha, tenemos un campo grande, jugar duelos, de local nos tenemos que Hacer fuertes. Tener una idea de juego y cuando ataquemos debemos ser un equipo punzante, esa es la idea y vamos a hacer el esfuerzo necesario para lograrlo”. Es consciente de que tienen que prepararse “partido a partido, para salir a ganar y esa es la idea ganar la mayor cantidad de encuentros, trabajar e incluso ir viendo lo que se puede mejorar durante el partido”.

En cuanto al segundo refuerzo, Mayor admitió que la prioridad era conseguir el central zurdo, pensamos que había que reforzar esa zona defensiva. Lo tuve a Charles en Almagro y es una linda alternativa porque también puede jugar de lateral, lo hice jugar con una línea de tres y puede cubrir el costado izquierdo”. En cuanto a la posibilidad de que Boca Unidos utilice este sistema expresó que utilizó ese esquema y le fue bastante bien. Pero advirtió que “en el fútbol no se puede descartar nada; hoy no puedo decir vamos a jugar de tal forma en lo táctico, porque después arranca el campeonato y tenés un montón de cosas. Lesiones, expulsiones y ver como se adaptan los jugadores. Pero contar con quienes se puedan acomodar a distintos esquemas es muy bueno”. Por eso dijo que antes de ir a Paraguay “debemos tener buen ojo y mucha precisión, no podemos fallar en esa segunda incorporación”, aludiendo al próximo refuerzo que concretará Boca Unidos.





