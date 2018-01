Igarzábal: "El presidente de Mandiyú soy yo"

Tras finalizar el primer entrenamiento de la pretemporada de Mandiyú, Juan Ignacio Igarzábal, presidente de la institución llevó calma a los simpatizantes, socios y sponsors.

“Tenemos el apoyo el gobierno y de los sponsors. El apoyo lo tiene Mandiyú y no Igarzábal, ni Saravia, ni Dacunda, lo tiene el club. Y todos saben que sin el apoyo de la pata política es muy difícil la actuación de ningún club en algún certamen nacional”, aseveró Igarzábal. “Los sponsor son amigos antes que nada y me dieron su apoyo. Me señalaron que si me voy del club ellos sacan el apoyo a la institución”, añadió el presidente sobre la continuidad o no de los auspiciantes.



El presidente se mostró fuerte para superar esta situación pero manifestó que pensó en dejar al costado: “Es cierto que lo estuve pensando sobre todo por mi familia pero sé que si me voy hay mucha gente que va quedar colgada”. Igarzábal reconoció que su error fue demorar en hacer las presentaciones de los balances del club: “Reconozco que me equivoqué en no preste en fecha y tiempo los papeles del balance. Pero la AFA como la Liga Correntina de Fútbol tienen en su conocimiento que quien es el presidente del club hasta hoy soy yo”.



Fue consultado si habría diálogo con la otra parte que encabeza Saravia: “Es cierto que había pensado en llegar al consenso y diálogo con la otra parte pero eso fue antes de todo el movimiento que hicieron. Ahora no. Ahora esperare la reunión con Personería Jurídica y que tome una resolución”. “Tengo el apoyo de la comisión directiva, del cuerpo técnico y de los jugadores”, enfatizó Igarzábal o aseverando que “ningún jugador será suspendido si no se presenta el lunes al entrenamiento con el otro sector porque el presidente soy yo y hasta ahora las decisiones lo tomamos nosotros”.



