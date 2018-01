Pablo Suárez insiste por delanteros

En de­cla­ra­cio­nes a los dis­tin­tos me­dios de pren­sa, el di­rec­tor téc­ni­co Pa­blo Six­to Suá­rez rei­te­ró que in­sis­ti­rá pa­ra in­cor­po­rar al­gún de­lan­te­ro, “lo ha­bí­a­mos ha­bla­do con el pre­si­den­te Igar­zá­bal, ocu­rre que tu­vi­mos al­gu­nos in­con­ve­nien­tes con el pa­pe­le­o, pe­ro ma­ña­na va­mos a ha­blar del te­ma y creo que la se­ma­na que vie­ne es­ta­rá so­lu­cio­na­do ese pro­ble­mi­ta”.

Man­di­yú tra­ba­jó fuer­te a pe­sar de la al­ta temperatura-­ el “Fla­co” di­jo “los vi bien a los mu­cha­chos, pien­so que es­tán en bue­nas con­di­cio­nes, ma­ña­na se­gui­mos con to­do el tra­ba­jo y el lu­nes con el do­ble tur­no y gim­na­sio”. En cuan­to a si se sin­tió afec­ta­do aní­mi­ca­men­te en lo que ha­ce al di­fe­ren­do con la di­ri­gen­cia, Suá­rez sos­tu­vo que no, “sa­be­mos có­mo se ma­ne­jan ellos, por mi la­do yo es­toy tran­qui­lo por­que me ma­ne­jo de una so­la for­ma. La car­ta do­cu­men­to que me man­da­ron hoy (a­yer) a las 3 de la tar­de di­cién­do­me que ya no era más el téc­ni­co, ya se les va a con­tes­tar. Y apar­te, no sé con qué ju­ga­do­res se van a en­con­trar el lu­nes”, en re­la­ción a la ci­ta­ción que es­tán ha­cien­do. “No sé por­que man­dan en va­no esas in­ti­ma­cio­nes”, di­jo el en­tre­na­dor.



En cuan­to a lo de­por­ti­vo, Suá­rez ra­ti­fi­có lo di­cho en un prin­ci­pio, “no­so­tros siem­pre di­ji­mos que el ob­je­ti­vo era man­te­ner la ca­te­go­ría y aho­ra más que nun­ca por­que te­ne­mos 10 par­ti­dos, 10 fi­na­les y te­ne­mos que arran­car de la me­jor ma­ne­ra pa­ra que la gen­te crea otra vez en no­so­tros. La­men­ta­ble­men­te hu­bo par­ti­dos en los que ju­ga­mos bien y en otros fui­mos un de­sas­tre”. No le pre­o­cu­pa el pro­me­dio por­que Con Gua­ra­ní y Pa­tria, con los que ten­go que “pe­le­ar” es­tán a un pun­to de Man­di­yú no­más, “e­sas son las fi­na­les que ten­go que dis­pu­tar”. Des­min­tió que ha­ya en­fren­ta­mien­to con los ju­ga­do­res y des­ta­có el “par­ti­da­zo” que hi­cie­ron con­tra Al­tos Hor­nos Za­pla y des­pués con­tra Sar­mien­to.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes