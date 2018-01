Pavón: "Confiamos en el equipo y vamos a salir de esto"

El plantel de Mandiyú desanda los trabajos de pretemporada, en un verano caliente en Corrientes. Desde el pasado viernes, el plantel trabaja en la puesta a punto baja la conducción del cuerpo técnico que encabeza Pablo Sixto Suárez.

En un alto de las actividades del plantel "algodonero", el volante central, Alvaro Pavón habló acerca de este presente del equipo correntino, el cual participa en el certamen Federal A que organiza el Consejo Federal. "Vinimos todos con ganas", dijo, al referirse al inicio de los entrenamientos (viernes 5), y acotó: "Sabemos lo que nos vamos a jugar, así que ahora más que nada a cuidarnos, a alcanzar una buena preparación, y pensando ya en el primer partido".



El volante se refirió al semestre que tuvo el club en la competencia, "vamos a estar mejor porque el nuestro era un equipo con 14 o 15 jugadores nuevos, y ya tenemos varios partidos encima. Nos conocemos más y creo que vamos a andar bien", manifestó, de cara a la segunda parte de la competencia, que comenzará a fin de mes. Acerca de esta revalida que afrontará el equipo, con rivales que ya conocen sentenció: "No representa nada a favor y tampoco en contra" y destacó, "van a ser todas finales". Sobre la competencia que se avecina, agregó, "hay que jugar, nada más, hacer bien las cosas y no cometer los errores del año pasado. Vamos a andar bien, confiamos en el equipo y vamos a salir de esto".



Pavón sabe que no se pueden cometer más errores: "No existe margen de errores y los seis equipos sabemos que va a ser así. Son diez partidos, una cantidad que no es mucha, para mí son pocos y no debemos equivocarnos. Sobre todo hay que ganar los que jugamos de local". En cuanto a la polémica de la división de la comisión directiva afirmó: "Lo mejor que pudimos hacer es no darle importancia y que se arreglen ellos". Y con naturalidad, luego, añadió: "Nosotros solamente tenemos que pensar en los partidos, ponernos bien y tener buen rendimiento. Eso es tema dirigencial y los jugadores solo tienen que entrenar bien, hacer buenos amistosos y en los partidos, tratar de ganar".



Mandiyú ayer inició la semana con un trabajo en doble turno, por la mañana el plantel se dirigió a un gimnasio donde los futbolistas hicieron trabajos en las distintas máquinas del mismo. Por la tarde, m la pretemporada se extendió en una de las canchas de la Asociación de Prestadores Médicos (APM), para ir amoldándose a las exigencias del cuerpo técnico pensando en lo que será el reinicio de las competencias por el Federal A.



Nota: Diario El Libertador



