García Portal: "Con humildad, Lipton hará un buen papel"

El director técnico Mariano García Portal confió que “con humildad y respeto a los rivales” nuestro equipo tendrá el objetivo de terminar entre los dos primeros del grupo en el cuadrangular.

Si­len­cio­sa­men­te Lip­ton vie­ne ul­ti­man­do su pre­pa­ra­ción pa­ra to­mar par­te del Tor­neo Fe­de­ral "C" que co­men­za­rá el 29 de es­te mes, opor­tu­ni­dad en que en­fren­ta­rá en el de­but a Cu­ru­pay, bi­cam­pe­ón de la Li­ga Co­rren­ti­na de Fút­bol. Lue­go del en­tre­na­mien­to efec­tua­do ayer e in­mer­so ya en la eta­pa de man­te­ni­mien­to del tra­ba­jo fí­si­co re­a­li­za­do has­ta aho­ra, con ac­ti­vi­dad con pe­lo­ta y al­go de fút­bol pa­ra ju­gar dos amis­to­sos, el en­tre­na­dor Ma­ria­no Gar­cía Por­tal in­di­có que ma­ña­na ha­rán un par­ti­do amis­to­so con el equi­po del Club Ban­ca­rios de Re­sis­ten­cia, que ju­ga­rá el Fe­de­ral C en la Zo­na 7 jun­to a equi­pos del in­te­rior cha­que­ño, y el jue­ves pro­ba­rán fuer­zas con Don Orio­ne de Ba­rran­que­ras que tam­bién to­ma­rá par­te de la com­pe­ten­cia Fe­de­ral.



Los en­sa­yos fut­bo­lís­ti­cos pro­se­gui­rán el sá­ba­do en Em­pe­dra­do don­de me­di­rán fuer­zas con el equi­po lo­cal, que se con­sa­gró cam­pe­ón de la di­vi­sio­nal C de la Li­ga Co­rren­ti­na. Pa­ra la se­ma­na ve­ni­de­ra Lip­ton de­vol­ve­rá gen­ti­le­zas y ju­ga­rá con Ban­ca­rios en Re­sis­ten­cia y Don Orio­ne en Ba­rran­que­ras, con lo que con­clui­rá con los par­ti­dos amis­to­sos y es­pe­ra­rá el par­ti­do de­but en el Fe­de­ral C con­tra Cu­ru­pay, el 29 de ene­ro. No se­rá fá­cil com­pe­tir en la Zo­na 12 -­ Re­gión Li­to­ral Nor­te del Fe­de­ral C. So­bre to­do por­que los equi­pos re­for­za­ron con­ve­nien­te­men­te y Cu­ru­pay es “can­di­da­to” a es­tar en la lu­cha pa­ra avan­zar a la si­guien­te ron­da. Ci­trex de Be­lla Vis­ta tam­bién se es­tá ar­man­do con va­lo­res de la zo­na y otros lu­ga­res, mien­tras que Atlé­ti­co Be­lla Vis­ta apor­ta­rá lo su­yo.



Gar­cía Por­tal di­jo que Lip­ton vie­ne cum­plien­do una ex­ce­len­te pre­tem­po­ra­da, “tra­ba­ja­ron muy bien en lo fí­si­co con los pro­fe­so­res Ju­lio Gó­mez y Jo­sé Bal­car­ce, ya es­ta­mos prac­ti­can­do con pe­lo­ta y al­go de fút­bol, pa­ra lle­gar a es­tos par­ti­dos amis­to­sos”, di­jo. El jo­ven en­tre­na­dor in­di­có que bus­có “e­qui­li­brio” en la con­for­ma­ción del plan­tel, “con ju­ga­do­res con mu­cho ofi­cio y otros más jó­ve­nes a quie­nes veo con in­te­re­san­tes con­di­cio­nes. Los mu­cha­chos es­tán com­pe­ne­tra­dos y con el com­pro­mi­so de eje­cu­tar es­te pro­yec­to. Nues­tra in­ten­ción es cla­si­fi­car en­tre los dos pri­me­ros de la zo­na (12) que avan­za­rán a la si­guien­te fa­se. Res­pe­ta­mos a los ri­va­les, to­dos sa­ben el buen plan­tel que ar­mó Cu­ru­pay, con mu­chos del Fe­de­ral B y los del in­te­rior tam­bién tie­nen lo su­yo, pe­ro con hu­mil­dad no­so­tros va­mos de me­nor a ma­yor”.



Por­tal re­cor­dó que no ha­ce tres años Lip­ton es­ta­ba ju­gan­do en la pri­me­ra C de la li­ga lo­cal has­ta que lo­gra­mos el as­cen­so y sor­pren­dió en el re­gre­so a la A con una muy bue­na cam­pa­ña. “A tra­vés de eso sur­gió la po­si­bi­li­dad de par­ti­ci­par del Fe­de­ral C y aquí es­ta­mos. Sa­be­mos que los equi­pos se ar­man bien; Cu­ru­pay es dos ve­ces cam­pe­ón de la Li­ga, se re­for­zó con­ve­nien­te­men­te, con va­rios ju­ga­do­res de re­nom­bre, que ju­ga­ron el Fe­de­ral B, y los de­más clu­bes tam­bién se vie­nen pre­pa­ran­do, pe­ro siem­pre con hu­mil­dad creo que Lip­ton ha­rá un buen pa­pel”. “No­so­tros pen­sa­mos ir de me­nor a ma­yor; sa­be­mos que arran­ca­mos de atrás. Tra­ba­ja­mos de lu­nes a sá­ba­do con Ju­lio Gó­mez y Jo­sé Bal­car­ce, los dos pre­pa­ra­do­res fí­si­cos y hoy te­ne­mos co­mo un pac­to mo­ral en­tre ju­ga­do­res y cuer­po téc­ni­co. Apun­ta­mos a cla­si­fi­car en­tre los dos pri­me­ros, te­ne­mos buen equi­po y con­fío en los ju­ga­do­res”.



Por­tal di­jo fi­nal­men­te que Lip­ton man­tu­vo la ba­se del año an­te­rior con Da­niel Gon­zá­lez, Nel­son Mon­te­ro, Lu­cas Va­lla­ri­no, Die­go Mon­zón Pi­nat, Lu­cas Be­ní­tez, en­tre otros y lle­ga­ron co­mo re­fuer­zos Lu­cas Ca­bre­ra (Fe­rro­via­rio), Os­val­do Chá­vez (Fe­rro­via­rio), Ge­rar­do Gó­mez (San Jor­ge), Ale­jan­dro Gi­me­nez (So­be­ra­ní­a), Da­niel Fer­nán­dez (Fe­rro), Jo­sé “Tu­to” Fer­nán­dez (vie­ne de ju­gar el Fe­de­ral B con Ma­da­ria­ga de Li­bres), Ni­co­las Ba­rrien­tos 8 Hu­ra­cán Co­rrien­tes), Ge­ró­ni­mo “Le­lo” Va­lle­jos (Hu­ra­cán), Mi­guel An­gel “Cho­ri” Do­mín­guez (Spor­ti­vo), Braian Fer­nán­dez (pa­só por Bo­ca Uni­dos), Ale­xis Flei­tas (Man­di­yú), Ma­xi­mi­lia­no Pa­vón (Ri­va­da­via), Da­niel Gó­mez (Ju­ven­tud Na­cien­te). En to­tal son 35 los ju­ga­do­res que vie­nen cum­plien­do con el pro­ce­so de pre­tem­po­ra­da, “en­tre­na­mos a la sies­ta y es­to im­pli­ca mu­cho es­fuer­zo de los mu­cha­chos, por­que la ma­yo­ría tra­ba­ja a la ma­ña­na y a la tar­de”, in­for­mó Por­tal.



