Boca Unidos completa la semana de trabajo en el Leoncio Benítez

El director técnico Carlos Mayor pudo ver a los jugadores ante equipos competitivos y seguramente tendrá una visión más clara sobre el rendimiento de cada uno para armar el mejor once de movida. Como se sabe, el 3 de febrero se medirá con Flandria en Buenos Aires.

Boca Unidos finalizó la minigira a Asunción, donde después de unos diez días de trabajo de pretemporada jugó sus tres primeros partidos amistosos frente a equipos de primera división: Olimpia, General Díaz y Sol de América. Los resultados fueron diversos, primero cayó ante Olimpia (2-3, goles de Gonzalo Ríos) después de estar dos veces en ventaja, luego derrotó a General Díaz (2-1 con goles de Pablo Vegetti y Mario Bolatti) y el jueves perdió (0-3) frente a Sol de América.



De vuelta a nuestra ciudad, ayer el plantel entrenó y hoy volverá a practicar para tener libre a la tarde; descansará también el domingo y el lunes volverá al trabajo en horario vespertino. Más allá de que algunos volvieron con cargas físicas, es algo propio de la pretemporada, solamente Ignacio Valsangiácomo sufrió una fuerte contusión en la rodilla. Se estima que por estas horas le harán una ecografía para constatar el grado de afección que sufrió el joven delantero en el partido contra Olimpia.



Indudablemente, más allá del resultado, el director técnico Carlos Mayor habrá sacado sus conclusiones respecto al nivel individual y colectivo del equipo de Boca Unidos, que afina su preparación para la reanudación del torneo de la B Nacional en la primera semana de febrero, el sábado 3 a las 17 visitará en Buenos Aires a Flandria.



No le habrá causado mucha gracia que en tres partidos le hayan convertido 7 goles, justamente un déficit que remarcó al ser designado entrenador de Boca Unidos. Un promedio de más de 2 por partido. De todas maneras, Carlos Mayor parece haber encontrado la base principal para armar el mejor once de inicio, a sólo 15 días de empezar a jugar de nuevo por los puntos en la B Nacional.



El equipo que presentó Boca Unidos en los tres partidos en Paraguay fue el mismo, con Hilario Navarro, Rolando Ricardone, Alan Pérez, Tomás Charles y Leonardo Baroni; Diego Sánchez Paredes, Mario Bolatti y Osmar Ferreyra; Gonzalo Ríos, Pablo Vegetti y Germán Herrera (baja al mediocampo cuando el rival tiene la pelota). Dependerá de estas dos últimas semanas de entrenamientos para ver si opta por algunas variantes o mantiene la base para la reanudación del campeonato.



Eso sí, parece que en lo que hace al plano ofensivo habría notado cierta mejoría y da la sensación de que Gonzalo Ríos y Pablo Vegetti se perfilan para armar la dupla atacante, apoyado muy de cerca por Germán Herrera y un poco más atrás Osmar Ferreyra, con el respaldo de Diego Sánchez Paredes y Mario Bolatti muy cerca.



En las dos semanas que quedan, Mayor irá ajustando cuestiones de funcionamiento del equipo, el achique bien alto, las coberturas y las llegadas por afuera en el momento de atacar, para luego descargar en el área buscando a Gonzalo Ríos o Pablo Vegetti, los más indicados para resolver las jugadas ofensivas. Indudablemente hay cosas por mejorar, pero la minigira le habrá servido al técnico para ir sacando conclusiones y sobre todo para formar el mejor equipo que empezará la segunda parte -decisiva- de la B Nacional. Como se sabe, el objetivo principal de Boca Unidos es evitar la pérdida de la categoría.



El sábado 3 de febrero ante Flandria



Viernes 2:

20:00 Ferro Carril Oeste vs Mitre de Santiago del Estero

21:00 Instituto vs Villa Dálmine

21:30 Independiente Rivadavia vs All Boys

Sábado 3:

17:00 Brown (A) vs Morón

17:00 Chicago vs Riestra

17:00 Flandria vs Boca Unidos

17:30 Almagro vs Gimnasia (J)

20:00 Agropecuario vs Quilmes

20:30 Santamarina vs Estudiantes (SL)

Domingo 4:

17:00 Brown de Madryn vs Atlético Rafaela

18:00 San Martín (Tuc) vs Los Andes

Lunes 5:

21:00 Juventud Unida de Gualeguaychú vs Sarmiento de Junín



