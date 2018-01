Mayor: "Fue una gira positiva, tuvimos pasajes buenos"

Con estas palabras se refirió el director técnico de Boca Unidos, acerca de la reciente gira amistosa por Paraguay. “Intentamos darle rodaje, consolidar el equipo, repetir ideas y reafirmarlas en la cancha”, enumeró acerca de lo que se buscó con los partidos en Asunción.

El entrenador de Boca Unidos, Carlos Mayor, regresó con sensaciones positivas de los amistosos que disputaron en Paraguay, como parte de la preparación para retomar la competencia en el torneo de la Primera B Nacional. Así lo expresó al afirmar que “fue una gira positiva porque tuvimos pasajes buenos en los partidos contra Olimpia, General Díaz y el primer tiempo con Sol de América, ya después se desdibujó por el tema del cansancio”, relató.



En una entrevista con El Deportivo de radio La Red, el entrenador relató que “jugamos domingo, martes y jueves. La idea era ir a hacer fútbol, ya que se trabajó muy duro acá en la parte física, y queríamos ir a Asunción más que nada a hacer mucho hincapié en lo futbolístico”. Mayor probó de arranque en los tres partidos principales con la misma formación, la conformada por Hilario Navarro; Rolando Ricardone, Alan Pérez, Tomás Charles y Leonardo Baroni; Diego Sánchez Paredes, Mario Bolatti y Osmar Ferreyra; Gonzalo Ríos, Pablo Vegetti y Germán Herrera.



Acerca de esto, destacó que “repetimos equipo de arranque y en los segundos tiempos variamos los equipos, para que todos traten de tener minutos de fútbol y verlos y para compensar el tema de las cargas porque eran partidos muy seguidos”. “Intentamos darle rodaje, consolidar el equipo, repetir ideas, reafirmarlas en la cancha y corregir errores”, agregó y resaltó que “despacito fuimos creciendo y si bien el último partido el resultado fue un poco abultado, lo sentimos físicamente al segundo tiempo”.



En su gira Boca Unidos cayó con Olimpia por 3 a 2 el domingo, el martes venció 2 a 1 frente a General Díaz y el jueves perdió 3 a 0 contra Sol de América. De cara al futuro, Mayor recalcó su preocupación por mejorar en el juego defensivo: “Tenemos que tratar en estas doce fechas que vienen bajar los goles recibidos para pelear algo importante. Incorporamos a Charles, que tuvo buenos rendimientos en la gira. Es un aspecto importante donde nosotros tenemos que estar atentos y trabajar duro, ya desde el partido contra Flandria para tratar de que no nos conviertan goles”, indicó.



En cuanto al juego de ataque, resaltó que “en el partido contra Olimpia tuvimos buen rendimiento con centros de Herrera y llegando Gonzalo (Ríos) por el otro lado en los dos goles”, en alusión al rendimiento de los extremos. Acerca de la zona de gestación y el tridente conformado en mitad de cancha, explicó que “mi idea es encontrar con Mario (Bolatti) el equilibrio, el primer pase. Es un jugador de experiencia que tiene buen juego, maneja bien la pelota y tiene buen pase, y ahí complementar con Corcho (Sánchez Paredes), buscar en él un volante mixto que tenga más despliegue de los tres, que pise también el área, y tener al Malevo (Ferreyra) como el jugador que filtre pases, que nos dé la pausa, que meta pase, gol y cambios de frente, que remate al arco y pise el área”. “Buscamos un triángulo futbolístico con equilibrio que nos dé fútbol cuando tenemos la pelota para utilizar bien a los tres delanteros”, subrayó después.



Ahondando en su idea, agregó que “el sistema de juego me lo dan los jugadores y puede variar, lo que estamos tratando de tener es ese triángulo que nos pueda dar fútbol, tener juego por las bandas, iniciar el juego en una banda y terminar en la otra. Si no se puede jugar, circular hacia atrás y que el juego se vaya desarrollando hacia el otro lado. Eso no lo quiero perder ni negociar y vamos a tratar que con entrenamientos sea nuestra idea independientemente del sistema”. “Podemos jugar 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, eso puede ir variando según las características de los jugadores, dado que tenemos variantes de mitad para arriba”, comentó.



Finalmente en cuanto a los refuerzos, explicó que “tenemos que ver lamentablemente el tema de Valsangiácomo y su lesión”. El delantero correntino se retiró lastimado del juego contra Olimpia, una baja que podría permitirle un nuevo cupo al Aurirrojo, dado que es muy probable que el futbolista deba pasar por el quirófano. Acerca de esto, Mayor indicó que “si Valsagiácomo tiene que operarse trataremos de buscar otro delantero, en lo posible de área, y también está la idea de un volante interno que pueda cumplir la función de lateral volante como de interno para desdoblar. Estamos buscando y analizando, tenemos que cerrar en esta próxima semana”.



