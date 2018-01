Cuenta regresiva para el inicio del Torneo Federal "C"

La Edición 2018 del torneo Federal C se iniciará este fin de semana y se destaca el partido entre Lipton y Curupay, que jugarán en la Zona 12 junto a Citrex de Bella Vista y Atlético Bella Vista, que medirán fuerzas en esa ciudad del interior.

Por nuestra provincia participarán 8 clubes: Lipton (Liga Correntina de Fútbol), Curupay (actual campeón Liga Correntina de Fútbol), Citrex de Bella Vista, Atlético Bella Vista, Defensores de San Roque (Liga Bellavistense), El Porvenir (Esquina), Berón de Astrada de Pueblo Libertador (Liga Esquinense), San Ramón de Goya.



Esta edición del año 2018 será uno de los torneos de mayor participación. Un total de 353 equipos de 283 localidades/ciudades diferentes tomarán parte del evento que se iniciará este fin de semana y en lo que hace a la zona 12, donde están Curupay y Lipton, de la Liga Correntina de Fútbol pondrá frente a frente a los dos equipos capitalinos, que desde hace más de un mes vienen cumpliendo los trabajos de pretemporada que en las últimas semanas incluyó los partidos amistosos, para ir viendo el funcionamiento colectivo, el estado individual de los jugadores y también para que se vayan “ablandando” los músculos después de tres semanas de exigente actividad física.



Tanto Lipton como Curupay reforzaron sus planteles con valores del fútbol local y algún que otro de la zona. En el conjunto “maderero”, su director técnico Domingo Centurión se mostró conforme con el trabajo efectuado y después de los partidos amistosos contra equipos chaqueños, que también tomarán parte del Federal C, dijo que de a poco el equipo se va ablandando y empieza plasmar en la cancha lo que se practica día a día.



Lo mismo ocurre con Lipton, que después de muchísimos años vuelve a competir en un torneo de carácter nacional. Su actual director técnico Mariano García Portal hizo “reflotar” al equipo “marea azul” que se lo bautizó en su época de esplendor. Era en la década del 60 y 70 en la que brilló con luz propia y de sus filas surgieron jugadores que se destacaron en el fútbol argentino, como José María Silvero (campeón con Boca Juniors) y Pedro Alexis González (campeón con River Plate y San Lorenzo).



García Portal también le tiene fe a su equipo. Con humildad van a participar del Federal C y más allá de que, respetamos a nuestros rivales (Citrex de Bella Vista, Atlético Bella Vista y Curupay), nuestro objetivo será clasificar entre los dos primeros de la zona 12 y avanzar a la fase siguiente. El entrenador dijo que en los amistosos, el equipo fue de menor a mayor y considera que para el debut de este fin de semana llegarán en buenas condiciones.



El fixture de los correntinos

Zona 12:

1ª Fecha – 28/01/18

Citrex de Bella Vista vs Atlético Bella Vista.

Curupay vs Lipton.

2ª Fecha – 04/02/18

Lipton vs Citrex de Bella Vista.

Atlético Bella Vista vs Curupay.

3ª Fecha – 11/02/18

Citrex vs Curupay.

Lipton vs Atlético Bella Vista.

4ta. Fecha – 18/02/18

Atlético Bella Vista vs Citrex.

Lipton vs Curupay.

5ta. Fecha – 25/02/18

Citrex de Bella Vista vs Lipton.

Curupay vs Atlético Bella Vista.

6ta. Fecha – 04/03/18

Curupay vs Citrex de Bella Vista.

Atlético Bella Vista vs Lipton.



Zona 13:

1ª Fecha – 28/01/18

El Porvenir (Esquina) vs Berón de Astrada (Pueblo Libertador).

San Ramón (Goya) vs Defensores de San Roque.

2ª Fecha – 04/02/18

Defensores de San Roque vs El Porvenir (Esquina).

Berón de Astrada (Pueblo Libertador) vs San Ramón (Goya).

3ª Fecha – 11/02/18

El Porvenir (Esquina) vs San Ramón (Goya).

Defensores de San Roque vs Berón de Astrada (Pueblo Libertador).

4ª Fecha – 18/02/18

Berón de Astrada (Pueblo Libertador) vs El Porvenir (Esquina).

Defensores de San Roque vs San Ramón (Goya).

5ª Fecha – 25/02/18

El Porvenir (Esquina) vs Defensores de San Roque.

San Ramón (Goya) vs Berón de Astrada (Pueblo Libertador).

6a Fecha – 04/03/18

San Ramón (Goya) vs El Porvenir (Esquina).

Berón de Astrada (Pueblo Libertador) vs Defensores de San Roque.



