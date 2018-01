Basualdo: "Vengo a sumar para mantener la categoría"

El joven atacante de 21 años ya se incorporó al plantel del Albo. Entusiasmado por la chance de jugar el Federal A, el hijo del “Pepe” expresó que “es un desafío y una linda oportunidad”.

Juan Agustín Basualdo ya se sumó a sus compañeros en el plantel de Mandiyú dirigido por Pablo Suárez que encara los últimos días de preparación para la Reválida del Torneo Federal A. “Soy un jugador sacrificado y vengo a sumar para mantener la categoría”, expresó el joven delantero de 21 años.



El hijo de José “Pepe” Basualdo, ex jugador del Albo, en charla con El Deportivo de radio La Red sostuvo que “siempre con mi papá seguimos a los dos clubes de ascenso donde él estuvo, Mandiyú y Dálmine, y sabemos que la situación que se está atravesando acá es difícil”, en alusión a la puja por mantener la categoría que afrontará con su nuevo club en las 10 fechas de Reválida que se disputarán a partir del 4 de febrero.



“Por lo que pude percibir hay un buen grupo y yo vengo a sumar para el objetivo de mantener la categoría”, subrayó Basualdo, quien a modo de repaso de su joven carrera relató que “hice las inferiores en Argentinos, fui a Italia a hacerme el pasaporte comunitario y en ese momento se dio la posibilidad de jugar en el ascenso de España para sumar experiencia; después volví para Argentina y a mi papá le tocó ir a dirigir a Uruguay y le faltaba un delantero y acepté irme para allá”, dijo.



Acerca de su paso por Uruguay, sostuvo: “Fue difícil, por ser el hijo del entrenador. Ultimamente estuve jugando en la Reserva de Cerro, el uruguayo es un fútbol aguerrido y de mucho choque, en eso es parecido al ascenso de acá”. En las últimas semanas estuvo moviéndose junto con el plantel de Villa Dálmine, por lo tanto llega en buena forma física. Para Basualdo, su arribo a Mandiyú es “un desafío y una linda oportunidad, me gusta mucho jugar este torneo y acá en Mandiyú, un club por donde pasó mi papá”, indicó. En cuanto a sus características, resumió: “Soy un nueve que me gusta mucho ir a chocar, aguantar la pelota, soy de pivotear, bajar y ayudar a los compañeros, me caracterizó por el sacrificio”.



