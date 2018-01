En Mandiyú preocupan las lesiones para el inicio de la Reválida

Pablo Suárez no las tiene todas consigo a menos de dos semanas de la Reválida. Las lesiones en el plantel de Mandiyú son un verdadero problema para el técnico que, con lo que tiene, deberá afrontar un certamen en el que estará en juego la permanencia.

Faltan sólo 10 días para que la pelota comience a rodar nuevamente por los puntos para Mandiyú, y el cuadro de situación hoy es bastante complicado para el director técnico Pablo Sixto Suárez, que con la cantidad de jugadores lesionados que tiene, aún no puede pensar en un once inicial para recibir a los jujeños de Altos Hornos Zapla el próximo 4 de febrero cuando se ponga en marcha la Reválida del torneo Federal A de fútbol.



A priori se puede decir que Pablo no contaría para el inicio del certamen en el que estará en juego la permanencia en la categoría, con Rafael Blasco, Nicolás Ferreyra, Julio Sena, Jamil Jara y Maximiliano Cáceres, todos ellos arrastrando distintas dolencias que no le permiten trabajar a la par del resto del equipo. “Nico” Ferreira padece un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha, está realizando trabajos diferenciados con el objetivo de no perder ritmo y al mismo tiempo ver la posibilidad de estar ante el equipo de Palpalá.



Blasco por su parte arrastra una tendinitis en la rodilla derecha que prácticamente le impidió moverse a la par de sus compañeros y recién ayer comenzaron a trotar para probar si puede en los próximos días hacer algún trabajo con pelota. El arquero Jamil Jara, quien se había ganado la titularidad luego de la dura derrota que sufrió Mandiyú ante Sportivo Patria, padece una pubalgia que le impide entrenar con normalidad. El delantero Julio Sena, uno de los jugadores que Suárez promovió del equipo liguista, sufre una distensión en el aductor de la pierna derecha y es duda para el arranque de la competencia.



Por último está Cáceres con una contractura que hace que realice trabajos diferenciados. No es sencillo el cuadro de situación que tiene hoy Pablo, porque a los lesionados hay que sumarle que se le han ido Germán Mayenfisch al fútbol hondureño y Diego Monzón a Curupay para jugar allí el torneo Federal C. Se fueron dos y el mismo número es el permitido para reforzar en esta instancia del torneo, en el que Mandiyú jugará con uno de los promedios más bajos lo que hace que su permanencia en el Federal A esté seriamente comprometida.



Recién en los últimos días la dirigencia de Mandiyú pudo cumplir con las solicitudes del entrenador para reforzar el plantel. Fue así que llegaron Diego Romero, un volante con una dilitada trayectoria en el fútbol de nuestro país, como también jugando en Chile y Ecuador, y el joven delantero Juan Agustín Basualdo (hijo de José Horacio Basualdo ex jugador del club), que hizo inferiores en Argentinos Juniors, estuvo en la Unión Deportiva San Pedro de la cuarta categoría del fútbol español. Últimamente jugó en Cerro de Montevideo, dirigido por su padre, quien lo definió como “un delantero de área, tiene fuerza y le gusta el roce”.



Y como si con ello no bastase en Mandiyú, se suman los problemas que ocasionan las malas condiciones climáticas que impiden poder conseguir cancha para llevar adelante más amistosos como es intención de Suárez, que por ahora se tiene que conformar con llevar adelante trabajos de gimnasio y en canchas de fútbol cinco realizar algún movimiento táctico. Se acerca la hora de la verdad para Mandiyú, en la Reválida deberá concretar todo lo que insinuó en la primera fase. Se volverá a cruzar con rivales a los que ya enfrentó y los conoce, eso puede ser un punto a favor.



