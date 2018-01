Carrasco: “Vengo con las expectativas de jugar”

El delantero Mauricio Carrasco es la segunda incorporación de Boca Unidos de cara a la reanudación de la Primera "B" Nacional. El ex atacante de Patronato realizó su primera práctica con el plantel "aurirrojo".

Ni bien llegó al club lo primero que hizo fue recorrer las instalaciones que no conocía; “Ni bien llegue me mostraron un poco las instalaciones, la verdad que muy lindas y con muchas ganas de trabajar”. Carrasco señaló que no conocía las instalaciones ya que en las oportunidades que enfrentó a Boca lo había hecho en cancha de Huracán; “nunca me toco jugar acá, me tocó jugar en cancha de Huracán Corrientes y allá en Paraná, después a Patronato le tocó venir a jugar acá la Copa de Verano pero ahí fue donde tuve mi lesión y tuve que operarme”.



El último club de Carrasco fue Patronato de Paraná en primera división, pero no dudo al elegir Boca Unidos y jugar la Primera B Nacional; “con las expectativa de jugar, no venía teniendo minutos y tomé la decisión, me llamaron el presidente y el técnico y la verdad eso a uno le llama más, entonces tome la decisión de venir y poder sumar lo mío para que sea el bien”. Más allá de no haber jugado Carrasco hizo toda la pretemporada con Patronato por lo que no ha estado parado; “vengo trabajando, con el ritmo de pretemporada, jugando amistosos y con la pretemporada completa y ahora estar a disposición del entrenador”.



Cuando se lo consultó si está para jugar ante Flandria si el DT lo dispone señaló; “Si si, hice la pretemporada, no entrene un par de días por los papeles que tuve que hacer para rescindir el contrato allá en Patronato, pero entrene e hice la pretemporada completa, amistosos y ojala me toque estar, los chicos vienen trabajando desde antes y el técnico es el que decide si estoy o no para jugar. Sobre su forma de jugar señaló; “siempre es tratar de dejar todo para el equipo, aportar arriba, ayudar al nueve, siempre me destaco por jugar detrás del nueve, por todo el frente de ataque, siempre acompañando al nueve”.







