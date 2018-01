La temporada de la Liga Correntina comenzará en marzo

Ya tienen fecha de inicio los certámenes oficiales de las tres categorías superiores de la Liga Correntina de Fútbol.

Serán a fines del mes de marzo y se jugarán tal cual lo hicieran la temporada pasada, es decir todos contra todos y con ascensos directos y cuadrangulares en la B y C, y un cuadrangular para determinar el campeón en la A. También se regirá el mismo método del descenso en la A y B y un año “sabático” para el de la C. Aunque aún no fue dado a conocer el Reglamento de juego, se dice que así será.



Los equipos que van a participar de acuerdo a sus respectivas categorías son:

Primera A (11 equipos): Curupay, Boca Unidos, Ferroviario, Mandiyú, Lipton, Huracán Corrientes, Sportivo Corrientes, Juventud Naciente, Mburucuyá, Soberania (ascendió) y San Marcos (ascendió). INVICO, que también había obtenido el ascenso a la división superior, fue desafiliado por no abonar la deuda que mantenía con la Liga antes del 15 de diciembre, para ratificar su afiliación.



Primera B (11 equipos): Popular (ascendió), Robinson (ascendió), Empedrado (ascendió), Cambá Cuá (descendió), Libertad (descendió), Quilmes, Villa Raquel, Rivadavia, Defensores de Torino, Santa Catalina y San Jorge de Almagro. Cabe recordar que la Primera división B quedó con un equipo menos al desafiliarse durante la temporada 2017 el Club La Amistad.



Primera C (7 equipos): Talleres, Alvear, Barrio Quilmes, Peñarol, Sacachispas, Dr. Montaña y Alumni. Independiente de Corrientes tendrá un año sabático en Primera división, pero sí deberá intervenir en los torneos del Infanto Juvenil.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes