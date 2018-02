Suárez define el equipo para iniciar la Reválida

Con la práctica de hoy en horas de la mañana en el predio de APM, el plantel de Mandiyú culminará el trabajo de pretemporada y quedará concentrado a la espera del partido de mañana frente a Altos Hornos Zapla, por la primera fecha de la Reválida del torneo Federal "A" que está programado para las 17 hs en la cancha de Huracán Corrientes.

Recién tras el entrenamiento de hoy, el técnico Pablo Suárez confirmará el once inicial, pero de acuerdo a lo que se pudo ver en las últimas prácticas de fútbol, se inclinaría por Cristian Mazón en el arco; la defensa iría con Juan Carlos Martínez, Juan Pablo Rodríguez, Emanuel Tarabini y Gonzalo Ramírez; la mitad de cancha sería para Nicolás Monje, Manuel Barrios Alfonso, Alejandro Bogliotti y Denis Silisqui, mientras que en el ataque estarían Héctor Morales y Ariel Reinero. Cabe recordar que Suárez no puede contar para este partido con tres titulares: Nicolás Ferreira y Rafael Blasco, no se recuperaron de sus respectivas lesiones, y Alvaro Pavón, tiene que cumplir una fecha de suspensión.



Mañana, desde las 11:30 se habilitarán las boleterías en el Club Huracán Corrientes para los interesados en adquirir las entradas para el partido que desde las 17 sostendrán Mandiyú y Zapla por la Reválida. El valor de las mismas será: generales $ 200 pesos; adicional a platea $100. Damas y jubilados deberán abonar $100; en tanto que menores de 12 años, y el seguro para directores técnicos recibidos y árbitros costará $ 50; mientras que los socios con cuota al día y los abonados podrán retirar su platea.



