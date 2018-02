"Tres puntos que necesitábamos para recuperar la confianza"

A pesar del triunfo de Boca Unidos sobre Flandria (1-0) en la reanudación del campeonato, logrando tres puntos que cotizan en oro, el entrenador del equipo correntino, Carlos Mayor admitió que todavía hay cosas por mejorar.

La manera en que la gente de Boca Unidos festejó el gol agónico convertido por Ramiro Maldonado, a un minuto del final, fue el gesto simbólico de cuánto significó haber comenzado con un triunfo de visitante la reanudación del torneo de la Primera B Nacional de la AFA. Es que la victoria era el resultado justo, necesario, para esta serie de once finales que afrontará el equipo “aurirrojo” correntino con el objetivo primordial de evitar la pérdida de categoría y continuar como lo hace casi una década en el segundo escalón del fútbol argentino.



Dentro de conglomerado ramillete de la gente de Boca Unidos festejando alborozadamente el triunfo sobre Flandria se encontraba Carlos Mayor, el nuevo director técnico del plantel profesional que llegó con la delicada misión de evitar el descenso del club de la ribera correntina. Por ello sumar los tres puntos provocó en él mucha alegría y lo dijo. Estaba “contento por la victoria y los tres puntos que necesitábamos, fundamentalmente para recuperar la confianza de los jugadores que es lo que estamos buscando”.



Después sostuvo que conocían el juego de Flandria, “ellos son directos, siempre buscan a los dos delanteros, Matos y Pons, pero teníamos que tratar de contrarrestarlo, y creo que lo logramos. Después, despacito fuimos intentando hacer nuestro juego”. Claro que al parecer el entrenador, que debutó oficialmente por los tres puntos con una victoria importante y más en condición de visitante, no come vidrio como dicen en el ambiente futbolero, porque con absoluta franqueza reconoció que el equipo correntino no fue un dechado de virtudes: “Sé que nos falta mucho, pero por momentos manejamos la pelota, que es lo que busco, intentar encontrar al Malevo (Ferreyra), quien es el que nos tiene que dar el pase filtrado. Tenemos gente rápida arriba, eso lo aprovechamos y conseguimos un triunfo importante para aumentar la confianza de este grupo que está esmerándose para que las cosas salgan bien”.



Admitió que no fue sencillo alcanzar la victoria en el difícil reducto “canario” y que por momento “sufrieron”, pero también puso de manifiesto “tuvimos nuestras opciones: las dos situaciones de Pablo Vegetti en el segundo tiempo”; sin dejar de reconocer que “en el primer tiempo si bien dispusimos de la jugada que le anulan el gol a Gonzalo Ríos, no fuimos tan claritos”.



En el triunfo sobre Flandria dos jugadores que entraron desde el banco en el segundo tiempo tuvieron participación directa en el gol que le sirvió para sumar de tres a Boca Unidos. Ellos son Diego Sosa (al promediar el segundo período) y Ramiro Maldonado (cuando expiraba el partido). Carlos Mayor remarcó al respecto, “tenemos gente muy rápida, como Gonzalo (Ríos), el Chicho (Germán Herrera), Diego Sosa, Ramiro (Maldonado), y a Carrasco que se quedó en Corrientes. En los últimos quince o veinte minutos cuando el rival está cansado debemos aprovecharlos y esta vez los cambios salieron bien porque ellos están bien, lo demuestran día a día en la semana y tuvimos suerte que cuando entraron se juntaron para convertir el gol”.



El entrenador no se quiere adelantar al futuro y por ello dice “ahora solamente pienso en Brown (de Puerto Madryn, el adversario del miércoles 14), nada más. Ahora nos sacamos una final de encima, nos quedan once. Ya les dije a los muchachos que en nuestra cabeza sólo debe estar pensar en Brown y en que debemos corregir errores”.



Este último concepto marca con claridad lo que pretende Carlos Mayor, apuntar la mira en el partido del miércoles 14 (a las 21) contra el equipo franjeado del Sur del país, que siempre le provocó dolores de cabeza a Boca Unidos y también que en los días previos a ese encuentro el equipo debe trabajar para evitar cometer errores que puedan conspirar contra las intenciones de volver a sumar de a tres e ir consolidando la recuperación de terreno en esta segunda y decisiva parte de la B Nacional.



