Suárez: "Un buen punto ante un rival difícil"

El técnico de Mandiyú, Pablo Suárez, en su contacto con la prensa, no hace más que lamentarse por las situaciones dilapidadas, por lo que pudo ser y no fue, con el agregado que ahora habla de los que no están y espera poder tenerlos, y con ellos que puedan debutar los refuerzos: Diego Romero y Juan Agustín Basualdo.

“Un buen punto ante un rival difícil. Para ser el primer partido del torneo jugamos bien, tuvimos situaciones como para marcar, pero no pudo ser, hay que seguir trabajando. Lo bueno es que generamos, sólo nos está faltando concretar, ya probamos con todo lo que tenemos, ahora espero poder tener a Pavón para la próxima fecha y él nos dará el juego que hoy nos faltó.



Además ya podrían estar en condiciones de debutar Romero y Basualdo, son opciones nuevas que vamos a tener”. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo Pablo en su contacto con la prensa, dejando entrever su conformidad con el resultado, pero al mismo tiempo lamentándose de las situaciones que se dilapidaron. Esperando a los lesionados y a quien está suspendido, como también a los nuevos que vinieron a dar una mano en esta parte del torneo.



Puede ser sábado en Tucumán



Nadie podía confirmar ayer cuándo jugará Mandiyú ante San Jorge en Tucumán. En principio, el Consejo Federal estableció que ese partido se jugaba el próximo sábado 10, luego teniendo en cuenta la participación de los tucumanos y los salteños de Juventud Antoniana en la Copa Argentina, la entidad organizadora de los torneos federales, decidió modificar las fechas 2 y 3 de esta Reválida, fijando que la primera de ellas se juegue el domingo 11 y la siguiente, cuando Mandiyú reciba a Guaraní Antonio Franco, sea el jueves 15.



Hasta allí todo bien, pero parece ser que la dirigencia de San Jorge, de acuerdo a lo manifestado a allegados a Mandiyú, solicitará que el partido se juegue el sábado 10, teniendo en cuenta que el domingo se iniciarán los corsos oficiales en la ciudad de Tucumán y la policía no podría brindar el servicio de seguridad. Pero ello recién en las próximas horas tendría una confirmación oficial.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes