Charles: "Logramos un gran triunfo"

Boca Unidos logró una gran victoria como visitante ante un rival directo en la lucha por permanecer en el Nacional "B", por ello el defensor Tomás Charles, que hizo su presentación con el "aurirrojo", comentó, "aguantamos lo que pudimos y la que tuvimos la pudimos convertir y logramos un gran triunfo”.

En su debut por los puntos y de manera oficial en Boca Unidos, el marcador central Tomás Charles fue protagonista en una acción a favor de Flandria que pudo haber cambiado el rumbo. El defensor de Boca Unidos evitó el gol al despejar casi sobre la línea un remate con destino de gol efectuado por Luciano Pons, del equipo local.



Por suerte me cayó donde estaba parado y la pude sacar”, manifestó con sencillez e indicó que “la idea, con los cuatro del fondo, era mantener el cero atrás porque sabemos que arriba en cualquier momento los muchachos la pueden clavar y así e dio el partido, aguantamos lo que pudimos y la que tuvimos la pudimos convertir y logramos un gran triunfo”.



Sobre el encuentro sostuvo Charles que en el primer tiempo “ellos arrancaron con todo, por más que no nos pudieron inquietar demasiado. Pero sí, no podíamos salir del fondo. Son tiempo o cosas que siempre van a pasar en los partidos, a veces vamos a estar tambaleando y hay que aguantar, dejar que pasen los minutos. Creo que después, cuando se hizo el parate (para tomar agua) no paramos bien, nos acomodamos mejor en la cancha, y empezamos a levantar, a hacer nuestro juego, porque la forma en que empezaron ellos nos había complicado bastante. Por suerte, como lo dije, aguantamos lo que teníamos que aguantar, jugamos lo que debíamos jugar y así logramos quedarnos con los tres puntos”.



