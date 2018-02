Monje: "En el momento que estamos hay que sumar como sea"

Nicolás Monje dio su parecer después del empate sin goles de Mandiyú ante Altos Hornos Zapla, en el inicio de la Reválida. “Nos vamos con un sabor amargo pero a la vez conforme porque se vio un equipo sólido”, dijo. A su vez, Héctor Morales lamentó “no poder meterla”.

Nicolás Monje, quien reapareció este domingo en el mediocampo de Mandiyú, analizó la igualdad 0-0 como local ante Altos Hornos Zapla, en el comienzo de la Reválida del Federal A y dejó entrever sensaciones ambiguas. “Nos vamos con un sabor amargo como quien dice, pero a la vez conforme porque se vio un equipo sólido abajo, no tuvimos sobresaltos salvo una o dos pelotas paradas. Pero creo que estuvimos bien, el equipo se mostró bien en cancha, por momentos con buen juego, tuvimos situaciones de gol y bueno, hay que estar tranquilos. Lo primordial es sumar, si bien no era la idea resignar puntos en casa, pero en el momento que estamos nosotros hay que sumar como sea. Nos vamos conformes porque hicimos un buen papel”, resumió el ex Ben Hur de Rafaela.



Al hablar de merecimientos, Monje -foto- dijo: “Quizás tuvimos muchas situaciones claras a través de las pelotas paradas. Gracias a Dios tuve una buena tarde en la ejecución, porque la mayoría salieron como lo habíamos practicado. Es cierto que por ahí carecemos de un enganche (para tener otro volumen de juego) pero bueno, está demostrado que podemos jugar con o sin enganche y el equipo puede funcionar bien. Faltaron jugadores clave en el equipo y hoy (por el domingo) quedó demostrado que somos un plantel de 27 jugadores y cualquiera al que le toque entrar lo puede hacer de la misma manera que los compañeros que faltan”.



El jugador cordobés recuperó la titularidad y esto jugó a favor de su confianza para salir a la cancha. “Las últimas dos fechas del semestre pasado no jugué, pero gracias a Dios el técnico (Pablo Suárez) volvió a confiar en mí, me dio otra vez la confianza y dentro de todo, hoy sentí que hice un buen papel. Tenemos que seguir aprovechando las oportunidades que nos da el técnico, hay que meterle para adelante y seguir sumando”, remarcó.



Sin ganas de focalizarse en el resto de los resultados, Monje sostuvo: “Nosotros nos mantenemos al margen de los rivales (…) Por ahí estamos más pensando en hacer las cosas bien nosotros, tratar de sumar y no pensar tanto en la situación en que estamos para no volvernos locos. Y con este sacrificio y garra que metimos hoy, si logramos continuar de esta manera, creo que nos va a ir muy bien”.



Morales: “Nos faltó meterla”



A su vez, Héctor Morales se retiró “con bronca por no poder definirlo. Creo que todas las situaciones las creamos nosotros, mejoramos en lo futbolístico también. Al menos eso vimos nosotros desde adentro, no sé qué pensarán desde afuera. Y no la pudimos meter, lastimosamente hoy (por el domingo) estuvimos con el arco errado, como venimos hace rato. Eso fue lo que faltó: meterla”. El delantero de Mandiyú, además, habló de la situación en la que Raúl Acosta logra asistirlo pero definió suave a las manos de Martín Cabrera. “La esperaba más afuera y me queda corta. Atino a abrir el pie para que el arquero que venía para el otro ángulo no llegue y me salió muy despacio (…) No me sentía cansado porque llegué con piernas hasta lo último. No la podemos meter, por ahí hacemos todo el esfuerzo y en la puntada final no nos está saliendo”.



