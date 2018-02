Basualdo: "Estamos trabajando para sacar a Mandiyú adelante"

Juan Agustín Basualdo, es uno de los refuerzos de Mandiyú, y tras recibir la habilitación podría debutar el domingo en Tucumán. El delantero sostuvo, “estoy muy contento y esperando a que el técnico decida si estoy listo para jugar”.

Juan Agustín Basualdo, es la flamante incorporación de Mandiyú, el jugador llegó a Corrientes para afrontar la reválida y Pablo Suarez ya puede contar con él para los partidos porque llegó su habilitación. En este sentido el joven de 21 años contó “estoy muy contento y esperando a que el técnico decida si estoy listo para jugar donde me toque, trabajé toda la semana”.



En cuanto a la crítica situación futbolística que atraviesan los "algodoneros", luego de haber empatado con Altos Hornos Zapla en el inicio de la Reválida, Basualdo declaró “fue un partido raro, tuvimos muchas situaciones pero no se pudieron concretar, estamos estrenado mucho para sacar al equipo adelante”.



Además agregó “estamos con muchas ganas, esperemos que podamos cambiar el domingo porque en la semana nos matamos entrenando todos y creo que el domingo vamos a poder cambiar esta racha y darle otra cara al equipo. Sabemos que con ganas y con el esfuerzo que estamos haciendo tenemos que superarnos en todas las canchas, no tenemos tiempos de andar especulando son nueve partidos y no se puede dejar puntos”. Asimismo recordó el paso de su padre el ex Boca José “Pepe” Basualdo cuando jugaba en el Club correntino “mi padre me dijo que es un club con mucha historia por haber llegado a primera y espero que todo se acomode para que sea lo que fue en su momento”.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Desues del Juego Corrientes