Lipton con la obligación de ganar ante Atlético Bella Vista

Lipton recibirá esta tarde desde las 17 en su estadio a Atlético Bella Vista, juego con el que se abrirá la tercera fecha de la zona 12 de la Región Litoral Norte del torneo Federal C de fútbol.

“La marea azul” necesita una victoria para seguir abrigando chances de avanzar en el torneo. Las dos derrotas sufridas, ante Curupay primero y luego frente a Citrex de Bella Vista, en ambos casos por 2 a 1, complicaron bastante sus posibilidades, por lo que hoy sale obligado a que los tres puntos queden en casa.



Tras cumplir la fecha de suspensión regresará al once titular Gerónimo Vallejos, quien ingresaría por Juan Aguirre, retrasándose como lateral por izquierda Alexis Fleita, además se producirá el debut del defensor José “Tuto” Fernández y el volante central Osvaldo “Chavo” Chávez quienes no jugaron hasta aquí por tener que cumplir las dos fechas de suspensión que arrastraban del torneo Federal B jugando para Ferroviario.

Fernández ira en lugar de Alejandro Giménez y Chávez ingresará por José María Domínguez. El posible once de Lipton sería con: Lucas Vallarino; Diego Monzón Pinat, Gerardo Gómez, José Fernández y Alexis Fleita; Lucas Cabrera, Osvaldo Chávez, Diego González y Gerónimo Vallejos; Daniel Gómez y Ricardo González.



Programa de partidos:

El siguiente es el programa de partidos de la tercera fecha:

Zona 12

Hoy:

Cancha: Lipton – 17:00 – Lipton vs. Atlético Bella Vista, árbitro: Marcelo Gabriel de Roso; asistentes: Oscar Daniel Báez Flores y Juan Pablo Insfran (terna de Resistencia).

Mañana:

Cancha: “General San Martín” (Bella Vista) – 20:30 – Citrex vs. Curupay, árbitro: Julio César Enrique; asistentes: Adolfo Alejandro Kohler y Francisco Pedro Vargas (terna de Goya).

Zona 13

Mañana:

17:30 – Defensores de San Roque vs. Atlético Berón de Astrada, árbitro: Leandro Akerman; asistentes: Rodolfo Martín Rolón y César Alfredo Martínez (terna de Mercedes).

17:00 – Atlético El Porvenir vs. San Ramón, árbitro: Lucas Nicolás Serrano; asistentes: Carlos Ezequiel Espinoza y Jorge Canteros (terna de Sauce).



