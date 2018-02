Mandiyú se mide con Guaraní en un partido clave

Mandiyú recibirá esta tarde a Guaraní Antonio Franco desde las 17 hs, en el estadio de Huracán Corrientes. El partido corresponde a la tercera fecha de la zona D de la Fase Reválida del torneo Federal A. El “albo” enfrenta a un rival directo en la lucha por la permanencia.

Capítulo 3 de la Fase Reválida del torneo Federal A, es hora de ganar. El estadio “José Antonio Romero Feris” del Club Atlético Huracán Corrientes, será escenario esta tarde desde las 17 del encuentro entre Mandiyú y Guaraní Antonio Franco por la tercera fecha de la zona D de la Fase Reválida del torneo Federal A en su Región Litoral Norte.



El clásico entre correntinos y misioneros llega con los dos equipos peleando la permanencia en la categoría, lo que le da un aditivo especial ya que están obligados a ganar. Como están hoy en la tabla, Guaraní estaría dejando el Federal A por el último lugar que ocupa en la zona, mientras que Mandiyú descendería por promedio. Es por ello que este juego reviste gran importancia para ambos, necesitan sumar de a tres para comenzar a revertir el difícil cuadro de situación en el que están.



Mandiyú viene de obtener dos empates, que si se los mira bien no estarían mal, considerando los rivales y que a uno de ellos lo enfrentó en condición de visitante. En la primera fecha recibió a Altos Hornos Zapla, rival que estuvo muy cerca de avanzar a la Segunda Fase, y que lo venció en los dos juegos de la fase inicial del torneo, considerando ello se puede decir que el punto en ese caso no estuvo mal. Después debió trasladarse a Tucumán, donde lo esperó San Jorge y con el que empató en este caso en uno. También se puede decir que no está mal, teniendo en cuenta que se logró en condición de visitante y sin jugar un gran partido, repitiéndose lo acontecido en la Primera fase.



Guaraní, por su parte, arrancó la Reválida con derrota ante Juventud Antoniana y en la fecha pasada igualó sin goles ante Altos Hornos Zapla, lo que mantiene en una ubicación muy comprometida con la permanencia. Pero en el mano a mano entre Mandiyú y Guaraní en esta temporada del Federal A, el “albo” sale perdedor, ya que fue superado en los dos juegos, 1 a 0 aquí y 4 a 1 en su visita a la capital misionera. Ello forma parte del pasado y las estadísticas, pero lo grave es que Mandiyú no ha cambiado mucho de aquel equipo a éste.



Se puede decir que jugó bien ante Zapla y que de haber habido un ganador ese debió ser el equipo de Pablo Suárez, pero fue empate. Después, ante San Jorge volvió a ser aquel equipo carente de ideas, con muchos problemas en la mitad de cancha e ineficacia a la hora de atacar. Se trajo un empate porque debutante Diego Romero metió golazo que en parte sirvió para disimular todo lo pobre que fue lo de Mandiyú en la gris tarde tucumana.



Una cosa es cierta, no se le puede achacar a Pablo toda la responsabilidad de esta pobre campaña de Mandiyú en el Federal A, él hace lo que puede con lo que tiene, y lo que tiene es lo que se ve partido tras partido. Se puede decir que probó con todos los jugadores que tiene a su alcance, pero “no se le pueden pedir peras al olmo”. Ahora sólo resta esperar que Juan Agustín Basualdo muestre algo más que lo expuso días atrás en Tucumán, donde aportó más en la recuperación, dando una mano en la defensa, que gravitando allá, donde se lo precisa, arriba, para buscar el gol, para eso lo han traído.



El otro debutante, Diego Romero, en los pocos minutos que estuvo en cancha mostró su clase, en la primera pelota que tocó demostró que tiene muy buena pegada, poniendo un centro rastrón que por muy poco Rafael Blasco no lo empujó al gol entrando por el segundo palo. Después, cuando todo parecía indicar que Mandiyú se venía con una derrota, Romero metió un golazo de esos, un remate de más de 30 metros que se metió allá, donde las arañas suelen tejer sus nidos, el ángulo.



Esto deja un crédito abierto y creer que con un jugador de esta categoría, todo Mandiyú puede cambiar. Hay optimismo, lo expresó el mismo Pablo cuando habló después del partido. Puede ser, pero también juegan diez más, que deberán entrar en la sintonía de su nuevo compañero, que también manifestó su preocupación por la situación en que está Mandiyú, pero confía en que ello se puede revertir.



Ahora sólo resta esperar que la recuperación llegue lo más rápido posible, y qué mejor sería que sea hoy mismo ante un rival directo en esta lucha por permanecer en la categoría. Pablo no adelantó cuál será su once inicial, se cree que cambiará, tal vez no mucho, tal vez uno solo. Él dijo allá en Tucumán que la idea de volver a la línea de tres en la defensa sigue en su cabeza y quizás por allí le abra el camino para el ingreso de Romero. Hoy es tiempo de sumar de a tres, los empates cosechados hasta aquí no están mal, pero ante rivales directos y en casa tiene que ganar.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Desues del Juego Corrientes