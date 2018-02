Mayor: "Veo al grupo entusiasmado y comprometido"

El DT de Boca Unidos, Carlos Mayor, se mostró satisfecho con la producción de su equipo en la victoria 2-0 ante Brown de Puerto Madryn, la segunda consecutiva desde que asumió el mando. Asimismo, remarcó que la intención es ser “rápido y dinámico en la mitad de cancha”.

Carlos Mayor empezó con el pie derecho su experiencia al frente de Boca Unidos. Es que desde que asumió, el DT sumó con el “aurirrojo” seis puntos sobre la misma cantidad en disputa. Y aunque el equipo correntino sigue en puestos de descenso, la confianza es otra para encarar el desafío de la permanencia en la Primera "B" Nacional.



Después del triunfo 2-0 ante Brown de Puerto Madryn, como local, Mayor sostuvo: “Veo al grupo entusiasmado, comprometido y eso importante y actúa como aliciente para el cuerpo técnico. Pero recién van dos partidos, nos quedan diez finales y ya el domingo tenemos otra”, en alusión al cotejo contra Brown de Adrogué, como visitante.



A la hora de afianzar un estilo de juego, el ex Temperley y Argentinos -entre tantos- dijo: “Sabemos que tenemos jugadores muy rápidos de la mitad de cancha hacia adelante con Diego Sosa, con ‘Chicho’ (Germán Herrera), con (Mauricio) Carrasco, con (Ramiro) Maldonado, con Gonzalo Ríos y bueno, tratamos de aprovecharlo… de cansar al rival, como pasó el otro día en Flandria (triunfo 1-0) y tener esos ‘aviones’ que en el segundo tiempo nos pueden marcar una diferencia”.



Conforme con la actuación de su equipo, explicó que “hoy (por el miércoles) fue claro lo que trabajamos en la semana. Debíamos contrarrestar el juego de Brown (de Madryn) que es un juego directo, sabíamos que tanto Guerreiro como Acosta invitan a que le tiren los pelotazos largos. Le dije a los centrales que teníamos que contrarrestar eso, ayudar a Mario Bolatti en la mitad de la cancha y cuando nosotros recuperamos la pelota y descarga Pablo Vegetti, son ‘aviones’ los que salen. Se trabajó eso, lo están haciendo bien y quiero felicitar a los jugadores no sólo por este triunfo sino también por el esfuerzo del día a día”.



En diálogo con los medios correntinos Mayor tocó variados temas, entre ellos la salida del once titular del “Malevo” Osmar Ferreyra, quien ingresó en el complemento y fue importante para manejar los ritmos. “Habíamos hablado de ser un equipo rápido, dinámico en la mitad de cancha, tratar de que suceda lo que sucedió: abrir el marcador rápido. Para que después en el segundo tiempo, él maneje el partido. Y de hecho, lo hizo. Acertamos los dos goles en el primer tiempo con jugadores rápidos, dinámicos. Y yo vi de Brown el otro día que contra Rafaela, en la mitad de cancha, se le filtraban mucho, quizás algo lento en la mitad de cancha y bueno… hay veces que sale y hay veces que no. Es lo bueno de tener las variantes como la del ‘Malevo’, que te da mucha experiencia, manejo de pelota. En definitiva, tenemos un grupo lindo, muy comprometido pero la realidad es que recién empezamos y no nos podemos conformar”.







